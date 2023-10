NASA James Webbi kosmoseteleskoop paljastas Jupiteri ekvaatoril uue reaktiivvoo

By

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) pole mitte ainult pakkunud vapustavaid pilte meie universumist, vaid on andnud meile ka uusi teadmisi meie enda päikesesüsteemist. Lisaks hingematvate piltide jäädvustamisele meie planeedi naabritest, avastas JWST hiljuti Jupiteril, planeedil, mida arvasime hästi teadvat, kiire reaktiivvoo.

Eelmisel aastal JWST jäädvustatud pildid näitasid Jupiteril enam kui 3,000 miili laiust reaktiivvoogu, mis liigub kiirusega umbes 320 miili tunnis. See vastleitud avastus üllatas teadlasi, rõhutades tõsiasja, et Jupiteri pilvede ja tuulte kohta on veel palju õppida.

Selle Jupiteri ekvaatori kohal asuva reaktiivvoo olemasolu võib anda väärtuslikku teavet planeedi turbulentse atmosfääri kohta. Pilte analüüsides ja planeedi kiire pöörlemise iseärasusi jälgides loodavad teadlased saada selgema arusaama selle gaasihiiglase keerulistest ilmastikutingimustest.

JWST-i Jupiteri atmosfääri vaatlusi võrreldakse Hubble'i kosmoseteleskoobi andmetega, et saada põhjalikum arusaam planeedi ilmastikusüsteemidest. See võrdlus aitab teadlastel kindlaks teha, kuidas tuule kiirused kõrgusega muutuvad, ja tekitada tuulenihkeid, mis on tuule kiiruse gradiendid lühikestel vahemaadel.

Uurides piirkonna reaktiivvoogu ja muid torme, usuvad teadlased, et nad saavad luua lähtealuse tulevaste vaatluste jaoks ja potentsiaalselt ennustada, kuidas reaktiivvoog lähiaastatel muutub.

See avastus toob esile JWST võime mitte ainult uurida meie universumi kaugeid osi, vaid paljastada ka uusi imesid meie enda kosmilises naabruses.

