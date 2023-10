Jupiteri avastamine: James Webbi teleskoop paljastab lummavad pildid gaasihiiglasest

NASA James Webbi kosmoseteleskoop hämmastab teadlasi jätkuvalt oma avastustega, pakkudes seekord lummavaid pilte Jupiteri atmosfäärist. Kasutades oma erakordset visiooni, on Webbi teleskoop avalikustanud seninägematud omadused, mis on teadlaskonda üllatanud.

Üks James Webbi teleskoobi murranguline avastus on piltide jäädvustamine, mis kujutavad Jupiteri ekvaatoril üle 4800 kilomeetri laiust kiiret reaktiivvoogu. Need pildid pakuvad teadlastele uusi teadmisi gaasihiiglase kliimast ja dünaamikast. Ricardo Hueso Baskimaa ülikoolist Bilbaos (Hispaania) väljendas oma üllatust, öeldes: "See, mida oleme alati näinud Jupiteri atmosfääris hägusate ududena, ilmnevad nüüd kargete tunnustena, mida saame jälgida koos planeedi kiire pöörlemisega."

NIRCami instrumente kasutades pildistas Webb teleskoop Jupiterit iga 10 tunni järel terve Jupiteri päeva jooksul 2022. aasta juulis. Need pildid, mis on tehtud nelja erineva filtriga, mis on võimelised tuvastama väikseid muutusi erinevatel kõrgustel, võimaldasid teadlastel uurida Jupiteri atmosfääri rohkem detaile. Lisaks tabas teleskoop atmosfääri kõrgemaid kihte, mis asusid 25-50 kilomeetrit planeedi pilvetippude kohal. Vaadeldud jugavoolu kiiruseks mõõdeti ligikaudu 515 kilomeetrit tunnis, mis on kiirem kui 5. kategooria orkaan Maal.

James Webbi kosmoseteleskoop, suurim ja võimsaim kosmoseteleskoop, mis eales ehitatud, on osa NASA suurtest vaatluskeskustest. Selle põhieesmärk on jäädvustada ja fokuseerida valgust, mis võimaldab teadlastel vaadata ajas kaugemale kui kunagi varem. L2 Lagrange'i punktis, Maast 1.5 miljoni kilomeetri kaugusel asuv Webbi teleskoop pakub ainulaadset vaatepunkti taevaobjektide ja -nähtuste uurimiseks.

Need James Webbi teleskoobi poolt kogutud lummavad pildid Jupiterist koos teleskoobi võimega näha infrapunavalguses ja koostöö Hubble'i kosmoseteleskoobiga on võimaldanud teadlastel esmakordselt Jupiteri jugavoolu tuvastada ja jälgida. Need avastused pakuvad sügavamat arusaamist gaasihiiglase atmosfääri dünaamikast ja aitavad kaasa meie laiematele teadmistele universumist.

