Uued teadmised: suurejoonelise tähtede moodustumise paljastamine meie Linnutee galaktika südames

Meie Linnutee galaktika tuumas asuvast ülimassiivsest mustast august vaid 300 valgusaasta kaugusel on avastatud erakordne tähetekke piirkond, mida varjab tihe tolm. Tänu James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) murrangulistele võimalustele on see kütkestav panoraam jäädvustatud kogu selle hiilgavas hiilguses.

See tähtede moodustamise piirkond, mis kannab nime "Sagittarius C", pimestab eeterliku sinise luminestsentsi taustal 500,000 30 sädeleva tähega. Selle taevase ime krooniks on prototähtedena tuntud beebitähtede kogum, mis paiknevad kompaktses kobaras ja on nähtavad pildist vasakul. Nende hulgas on tärkav täht, mis on juba kogunud meie päikesest XNUMX korda suurema massi, vihjates tema eelseisvale saatusele supernoovana mõne miljoni aasta pärast.

Tähed sünnivad külma, tiheda molekulaarse vesiniku parvedesse, mis alluvad gravitatsiooni tõmbejõule ja varisevad enda peale. Need klastrid on kaetud tähtedevahelise tolmuga, mis aitab hoida temperatuuri absoluutse nulli lähedal. Mõnes piirkonnas on tolm nii sügavalt varjatud, et isegi JWST-i tipptasemel infrapunanägemine näeb vaeva, et tungida nende läbipaistmatusest. Sellegipoolest asuvad nendes kosmilistes pilvedes tekkivad algusjärgus tähed, nagu sellel pildil kujutatud protoparv, kus nende tuuled on neid ümbritseva tolmu laiali ajanud, paljastades nende hiilgava olemasolu.

Seda hüpnotiseerivat JWST-pilti Ambur C-st, mida uuris galaktikakeskuses tähtede moodustumist uuriv rahvusvaheline meeskond, juhib Virginia ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane Samuel Crowe. Crowe rõhutab JWSTi kolossaalse 6.5-meetrise peegli erakordset eraldusvõimet ja tundlikkust, mis on kõigi aegade suurim kosmoseteleskoop, mis on võimaldanud avastada mitmeid uusi funktsioone.

Üks silmatorkav ilmutus on prototähtedest lähtuvate väljavoolude olemasolu, mis kiirgavad tulist luminestsentsi varjulise molekulaarse vesinikupilve taustal. Selle sünge pilve kohal lebavad esiplaanil tähed, alumises servas aga säravad ioniseeritud vesiniku valgustatud osad teiste nooruslike massiivsete tähtede ultraviolettvalguse mõjul. Kuigi varasemad uuringud olid selle ioniseeritud vesiniku tuvastanud, on selle piirkonna suur ulatus, mis ulatub JWST poolt jäädvustatud 25 valgusaastani, teadusringkondi hämmastada. Crowe kavatseb sellesse intrigeerivasse leiusse süveneda ja uurida mõistatuslikke "nõelu", mis näiliselt juhuslikes suundades ioniseeritud gaasi läbistavad.

Meist umbes 26,000 XNUMX valgusaasta kaugusel asuv Galaktika keskus on JWST-d kasutavatele astronoomidele võluv sihtmärk tänu oma märkimisväärsele tähetekke kontsentratsioonile. Galaktika keskusel on mõningaid sarnasusi vahetult pärast Suurt Pauku tekkinud galaktikatega, mille JWST avastas, näides oodatust heledamad. Selle nähtuse üks selgitus on see, et nad kasvatavad massiivsemaid tähti kui vanemad galaktikad.

Galaktika keskuse intensiivne uurimine võimaldab astronoomidel kontrollida valitsevaid tähtede moodustumise teooriaid kõige raskemates tingimustes. Nende eesmärk on mõista, kas massiivsed tähed sünnivad tõenäolisemalt galaktika tuuma tähtede sünnipiirkondades või Linnutee spiraalharude äärealadel. Tavaliselt annavad tähtede moodustumise udukogud suurema osa kõige väiksema massiga tähti, mida nimetatakse M-kääbusteks, kusjuures sündimus väheneb tähe massi suurenedes. Järelikult eksisteerib Linnutees vaid käputäis kõige massiivsemaid tähti, mis on sadu kordi meie päikese massist suuremad.

See muster, mida tuntakse tähe algmassi funktsioonina (IMF), hämmastab astronoome, kes pole selle juhtimismehhanisme veel täielikult mõistnud. Arvestades aga Galaktika keskuses täheldatud intensiivset tähtede moodustumist, on võimalik, et IMF võib olla häiritud, soodustades massiliste tähtede arvukuse teket. Kui see peaks kehtima, võib see kehtida ka kõige varasemate galaktikate kohta. Kõrgem IMF võiks selgitada nende galaktikate erakordset heledust, kuna kõige massiivsemad tähed kiirgavad kõige eredamat valgust.

"Galaktika keskus on rahvarohke ja segane koht," märkis Rubén Fedriani Hispaanias asuvast Instituto Astrofísica de Andalucíast. "Seal on turbulentsed magnetiseeritud gaasipilved, mis moodustavad tähti, mis seejärel oma väljavoolutuulte, jugade ja kiirgusega ümbritsevat gaasi mõjutavad. Webb on andnud meile selle äärmusliku keskkonna kohta hulga andmeid ja me alles hakkame sellesse süvenema.

KKK:

K: Mis on James Webbi kosmoseteleskoop?

V: James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) on suurim kosmoseteleskoop, mis kunagi välja lastud. See on tuntud oma suurepärase eraldusvõime ja tundlikkuse poolest, mis võimaldab astronoomidel jäädvustada põnevaid pilte ja koguda väärtuslikke andmeid.

K: Kuidas tähed tekivad?

V: Tähed tekivad külma, tiheda molekulaarse vesiniku tükkidena, mis raskusjõu mõjul kokku varisevad. Need tükid on rikkad tähtedevahelise tolmu poolest, mis aitab tähtede tekkeprotsessi ajal temperatuuri reguleerida.

K: Mis on galaktika keskus?

V: Galaktika keskus viitab intensiivsele, elavale piirkonnale meie Linnutee galaktika tuumas. See on tohutu tähtede moodustumise ala ja see on katsepolügooniks meie arusaamisele tähtede sünnist ja evolutsioonist.

K: Mis on tähe algmassi funktsioon (IMF)?

V: Tähe algmassi funktsioon (IMF) on muster, mis kirjeldab tähtede masside jaotust nende tekkimise ajal. See paljastab erineva massiga tähtede suhtelise sageduse ja annab ülevaate tähtede moodustumist reguleerivatest mehhanismidest.

K: Kui kaugel on Galaktika keskus Maast?

V: Galaktika keskus asub Maast umbes 26,000 XNUMX valgusaasta kaugusel.