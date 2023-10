Kiire reaktiivvoo avastamine Jupiteri atmosfääris: James Webbi kosmoseteleskoobi vaatlused

By

NASA hallatav James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) on teinud Jupiteri atmosfääris murrangulise avastuse. JWST jäädvustas oma lähiinfrapunakaamera (NIRCam) abil pilte, mis paljastasid varem tundmatu nähtuse: Jupiteri ekvaatori lähedal asuvate primaarsete pilvekihtide kohal üle 3,000 miili laiuse kiire juga. See leid annab väärtuslikku teavet Jupiteri turbulentse atmosfääri dünaamikast ja näitab Webbi teleskoobi märkimisväärseid võimeid selliste atmosfääriomaduste uurimisel.

JWST-i vaatlused Jupiteri kohta tehti varajase vabastamise teaduse programmi osana, keskendudes piltide jäädvustamisele 10-tunniste intervallidega, mis võrdub ühe Jupiteri päevaga. Erinevate filtrite abil suutis teleskoop tuvastada väikeste atmosfääriomaduste variatsioonid Jupiteri atmosfääri erinevatel kõrgustel.

Erinevalt eelmistest missioonidest, mis peamiselt uurisid Jupiteri atmosfääri madalamaid ja sügavamaid kihte, paistab JWST silma lähi-infrapunaspektri sügavamale süvenemisega. See võimaldab tal uurida Jupiteri atmosfääri kõrgemaid kihte, umbes 15-30 miili kõrgusel planeedi pilvkattest. Nendel infrapunalähedastel piltidel näitavad ülemise taseme hägud, mis tavaliselt paistavad ebaselge hägususena, nüüd peenemaid detaile, eriti ekvatoriaalpiirkonnas.

Äsja tuvastatud Jupiteri reaktiivvoog kihutab märkimisväärse kiirusega, ligikaudu 320 miili tunnis, mis on kaks korda suurem kui 5. kategooria orkaani püsiv tuulekiirus Maal. See kiire reaktiivvoog, mis asub umbes 25 miili kõrgusel Jupiteri pilvekihtidest madalamas stratosfääris, on põnev uurimisteema.

Et paremini mõista tuule kiiruse varieerumist kõrgusega ja tuulenihke olemasolu, võrdles uurimisrühm JWST-i poolt suurematel kõrgustel täheldatud tuulemustreid Hubble'i kosmoseteleskoobiga Jupiteri atmosfääri sügavamates kihtides. See võrdlus võimaldas neil jälgida tormide arengut ja saada ülevaadet tormipilvede kolmemõõtmelisest struktuurist.

Kombineerides JWST erakordse eraldusvõime ja laia lainepikkuse katvuse Hubble'i kosmoseteleskoobi oluliste vaatlustega, suutis uurimisrühm tuvastada ja jälgida väikeseid pilvefunktsioone, mis olid kiire reaktiivvoo indikaatoriteks. Need tähelepanekud andsid ka väärtusliku konteksti Jupiteri ekvatoriaalatmosfääri ja joavoolust sõltumatult toimuvate konvektiivsete tormide mõistmiseks.

Jugavoolu omaduste edasiseks uurimiseks kavatseb uurimisrühm James Webbi kosmoseteleskoobi abil läbi viia täiendavaid vaatlusi. Selle käimasoleva uuringu eesmärk on uurida, kas reaktiivvoo kiirus ja kõrgus aja jooksul muutuvad.

Allikas: James Webbi kosmoseteleskoop jälgib Jupiteril kiiret reaktiivvoogu. (NASA)