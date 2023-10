Kosmilise kokkupõrke järel leitud äsja avastatud element

By

NASA James Webbi kosmoseteleskoopi (JWST) kasutanud hiljutine uuring näitas, et umbes 1 miljardi valgusaasta kaugusel asuva kahe tiheda tähekeha kokkupõrke tagajärjel on Maal väga haruldane element telluuri. See murranguline avastus pakub väärtuslikku teavet elementide loomise protsessist universumis.

Andrew Levani juhitud Hollandi Radboudi ülikoolist näitab uuring JWST olulisust meie arusaamade lünade täitmisel keemiliste elementide päritolu kohta. Levan nendib, et nende puuduvate tükkide uurimine on saanud võimalikuks tänu Webbi teleskoobi täiustatud võimalustele.

Teadlased usuvad, et JWST vaadeldud neutrontähed olid kunagi tavalised massiivsed tähed, mis eksisteerisid galaktikas enne ühinemist. Kui üks neist tähtedest jõudis oma eluea lõppu ja plahvatas supernoovana, paiskus see oma galaktikast välja ja rändas 120,000 XNUMX valgusaasta kaugusele. Teine täht järgis eeskuju, kuid need kaks keha jäid gravitatsiooniliselt seotuks isegi pärast nende kodugalaktikast väljasaatmist.

Kahe neutrontähe ühendamine üheks tervikuks leidis aset sadu miljoneid aastaid hiljem ning see märkimisväärne sündmus leidis aset käesoleva aasta 7. märtsil. Kilonovana tuntud kosmiline ühinemine tekitas gammakiirguse purske (GRB), mida jälgiti rekordilised 200 sekundit. Telluuri tuvastamine ühinemist ümbritsevas prahis sai võimalikuks tänu JWST-i tähelepanekutele ning Fermi kosmoseobservatooriumi ja Neil Gehrels Swifti observatooriumi jõupingutustele.

See uus astronoomiline leid tugevdab meie arusaamist raskete elementide moodustumisest ja avab põnevaid võimalusi tulevasteks avastusteks. Nagu ütles Ühendkuningriigi Birminghami ülikooli professor Ben Gompertz, on James Webbi kosmoseteleskoop juba ootusi ületanud ja sellel on potentsiaal avastada veelgi raskemaid elemente, muutes meie universumiteadmised pöördeliseks.

FAQ:

K: Mis on James Webbi kosmoseteleskoop?

V: James Webbi kosmoseteleskoop on NASA hallatav võimas kosmoseobservatoorium.

K: Miks peetakse telluuri Maal haruldaseks?

V: Telluur on Maal haruldane, kuna seda leidub peamiselt koos kulla, vase ja muude mineraalidega.

K: Mis on kilonova?

V: Kilonova on astronoomiline sündmus, mis leiab aset siis, kui kaks neutrontähte põrkuvad, mille tulemusena vabaneb tohutult palju energiat ja tekivad rasked elemendid.

Allikas: [NASA](https://www.nasa.gov/)