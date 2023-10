James Webbi teleskoop avastas kvarts-nanokristalle kaugemal eksoplaneedil

James Webbi kosmoseteleskoop, mis on NASA kosmoseuuringute oluline tööriist, on teinud Maast ligikaudu 17 valgusaasta kaugusel asuva eksoplaneedi WASP-1300 b kõrgmäestikupilvedes märkimisväärse avastuse. Esimest korda avastati eksoplaneedi atmosfääris ränidioksiidi (SiO2) osakesi, täpsemalt kvarts-nanokristalle. See läbimurdeline vaatlus heidab valgust kaugete taevakehade koostisele ja omadustele.

WASP-17 b on kuum Jupiteri sarnane eksoplaneet, mille mass on ligikaudu seitse korda suurem kui Jupiteri oma. Selle atmosfäär koosneb peamiselt vesinikust ja heeliumist, sarnaselt Jupiteriga. James Webbi teleskoobi keskmise infrapuna instrument (MIRI) mängis otsustavat rolli eksoplaneedi kujutiste jäädvustamisel ja selle murrangulise uurimistöö hõlbustamisel. MIRI analüüs paljastas süsinikdioksiidi, veeauru olemasolu ja märkimisväärselt puhaste kvartskristallide iseloomuliku neeldumistunnuse.

Ränidioksiidist koosnev kvartskristall on kõigi päikesesüsteemi kiviste taevakehade ühine komponent. See on aga esimene kord, kui eksoplaneedi atmosfääris on täheldatud kvarts-nanokristalle. Kristallidel on teravakujulise kuusnurkse prisma struktuur, kusjuures iga kristalli suurus on 10 nanomeetrit.

Kuigi algselt lootsid teadlased leida magneesiumsilikaate, paljastab see avastus WASP-17 b silikaadi terade moodustumise varajased staadiumid. Eeldatakse, et need silikaaditerad arenevad edasi ja võivad moodustada suuremaid silikaatterasid, mida leidub jahedamates eksoplaneetides ja pruunides kääbustes.

See James Webbi teleskoobi tähelepanuväärne vaatlus avab uued võimalused planeetide ja taevaobjektide koostise ja moodustumise uurimiseks meie universumis. Teadlased eeldavad, et kaugete eksoplaneetide edasine analüüs annab väärtuslikke teadmisi planeedisüsteemide arengust ja süvendab meie arusaamist universumi ajaloost.

Allikad: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com