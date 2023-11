Äsja avastatud iidne "kosmiline viinapuu" pakub vihjeid universumi varajasele tekkele

Astronoomide põnev leid James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) abil on paljastanud erakordse galaktikate ahela varasest universumist. Kosmiliseks viinapuuks nimetatud kolossaalne megastruktuur võib anda põhjaliku ülevaate kosmose suurimate struktuuride kujunemisest. Üle 13 miljoni valgusaasta jahmatava vahemaa ulatuv ja ligikaudu 650,000 XNUMX valgusaasta laiune kosmiline viinapuu on muljetavaldav üksus, mis ületab kaugelt teiste sama perioodi vaadeldud galaktikaparvede suurust.

Kosmiline viinapuu paikneb Extended Groth Stripis, Ursa Majori ja Boötesi tähtkujude vahelisel alal, ja tuvastati JWST vaatluste uurimisel, mis olid suunatud punanihkele, omadusele, mis näitab valguse läbitud vahemaad läbi laieneva universumi. Iga kosmilise viina galaktika poolt kiiratava valguse punanihe oli ligikaudu 3.44, mis viitab sellele, et kiiratava valguse JWST läätseni jõudmiseks kulus 11–12 miljardit aastat.

Huvitaval kombel avastasid teadlased, et kosmilise viinapuu kolossaalne struktuur, mille hinnanguline mass on 260 miljardit päikesemassi, kasvab endiselt. Selle kaks suurimat galaktikat on aga läbi teinud põhjaliku transformatsiooni. Nende galaktikate uurimisel ilmnesid vaikuse omadused, mis näitab, et tähtede teke on oluliselt vähenenud või täielikult lakanud.

Varajases universumis tähtede moodustumise enneaegse seiskumise põhjus jääb saladuseks. Üks teadlaste pakutud usutav seletus on see, et galaktikate ühinemised vallandasid intensiivsed tähtede moodustumise episoodid, ammendades olemasoleva gaasi sadu miljoneid aastaid enne JWST-i vaatlusi.

Kosmilise viinapuu avastamine koos selle mõistatuslike omadustega lisab JWST missioonide käigus tuvastatud kolossaalsete struktuuride kasvavale kollektsioonile. Kosmilise viinapuu uurimisel on potentsiaali avada põhjalikke teadmisi varajase universumi kujunemise ja olemuse kohta. Kuigi tõstatatakse palju küsimusi, on vaja täiendavaid uuringuid ja analüüsi, et süveneda selle iidse galaktilise ahela saladustesse.

FAQ:

K: Mis on kosmiline viinapuu?

V: Kosmiline viinapuu on massiivne galaktikate kett varasest universumist.

K: Kui suur on kosmiline viinapuu?

V: Kosmiline viinapuu ulatub üle 13 miljoni valgusaasta ja on umbes 650,000 XNUMX valgusaastat lai.

K: Mis on punanihe?

V: Punane nihe on mõõt selle kohta, kuidas valguse lainepikkus suureneb, kui see liigub läbi laieneva universumi.

K: Miks tähtede teke Kosmilise Viinapuu kahes suurimas galaktikas peatus?

V: Üks võimalus on see, et galaktikate ühinemised käivitasid intensiivsed tähtede moodustumise episoodid, mis ammendasid olemasoleva gaasi varem.

Allikad:

– LiveScience.com