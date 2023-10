Walesi laulja Bonnie Tyler, kes on tuntud oma hittloo "Total Eclipse of the Heart" poolest, on teinud koostööd McVitie's Jaffa Cakes'iga, et tuua valgust kuuvarjutuse kütkestavale nähtusele. Ikooniline "täieliku varjutuse" reklaam aastast 1999 on taaselustatud. Seekord on Tyler, kes juhatab uue põlvkonna vaatajaid läbi maagilise kogemuse.

Algses kuulutuses kasutab kooliõpetaja Jaffa kooki, et selgitada oma klassile Kuu erinevaid faase. Nüüd, kus Bonnie Tyler on kaasas, pakub reklaam sellele haridusteekonnale värske ülevaate. Kaasades oma seose varjutusega seotud küsimustega, loodab Tyler süvendada inimeste mõistmist öötaevast kogu Ühendkuningriigis.

Kuigi missioon harida avalikkust Kuu nähtuse taga oleva teaduse kohta on kiiduväärt, tekitab see küsimuse: kas Jaffa koogid liigitatakse tõesti küpsisteks või kookideks? See jätkuv arutelu on tarbijaid hämmingus juba aastaid.

FAQ:

K: Mis on kuuvarjutus?

V: Kuuvarjutus toimub siis, kui Maa satub Päikese ja Kuu vahele, mistõttu Kuu on peidetud Maa varju.

K: Kuidas kasutab reklaam Bonnie Tyleri seost varjutusega seotud küsimustega?

V: Reklaamis räägib Tyler kuuvarjutuste taga olevatest teadustest, kasutades oma kuulsust ja sidet filmiga "Total Eclipse of the Heart" vaatajate köitmiseks.

K: Kas Jaffa kookide liigitamine küpsisteks või kookideks on oluline?

V: Tarbijate jaoks on klassifikatsioon tekitanud vaidlusi ja uudishimu, mis on viinud käimasolevate aruteludeni Jaffa kookide olemuse üle.

K: Kust ma saan uut reklaami vaadata?

V: Saate vaadata uut reklaami Bonnie Tyleri ja Jaffa Cakesi kuuvarjutuse kampaaniaga [McVitie ametlikul veebisaidil](https://www.mcvities.co.uk/).