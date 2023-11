Marsi sügavuste uurimine: saladuste paljastamine päikeseühenduse ajal

Kui olete mõelnud, miks Marsi puudutavad uudised on viimasel ajal vaibunud, peitub vastus meie taevalikus tantsus Päikesega. Iga kahe aasta tagant jõuavad Maa ja Marss oma orbiidil punkti, mida nimetatakse "Marsi päikeseühenduseks". See nähtus ilmneb siis, kui Marss joondub Päikese vastasküljele, takistades seega ajutiselt meie vaadet Punasele planeedile.

Marsi päikeseühenduse ajal aeglustub teabevoog Marsi missioonidelt tagasi Maale märkimisväärselt. Igapäevaste andmevoogude vastuvõtmise asemel peavad signaalid liikuma petturlikul teel, liikudes Päikese lähedale. Päikese pidev ioniseeritud gaaside ja osakeste emissioon läbi koroona seab neile signaalidele väljakutse. Päikeselähedane keskkond rikub andmeid, mõjutades kosmoseaparaadi käske, tarkvaravärskendusi ja kogu Marsilt naasvat teavet. Missioonide ohutuse ja terviklikkuse tagamiseks hoiduvad insenerid sel perioodil kriitiliste käskude saatmisest, kuni kosmoseaparaat jätkab tavapärast teaduslikku tegevust.

Sel aastal kestab Marsi päikeseühenduse pimendusperiood kuni 25. novembrini, vaid lühikese katkestusega, kui Päike on Marsi täielikult varjanud. Keset seda tuulevaikust jääb NASA valvsaks, saades kosmoseaparaadilt terviseuuendusi, hinnates nende heaolu. Ettevalmistused selleks taevaseks joondumiseks algasid juba varakult, missioonimeeskonnad koostasid iga nende hoole all oleva Marsi kosmoselaeva jaoks hoolikalt ülesannete nimekirja.

Kuigi missioonide pardal olevad peamised instrumendid on ajutiselt passiivsed, jätkuvad teaduslikud uuringud. NASA kulgurid Perseverance ja Curiosity on ajutiselt paigale asunud, jälgides aktiivselt pinnatingimuste muutusi ja süvenedes ilmastikuoludesse. Lisaks tehakse kiirguse mõõtmisi nende statsionaarsetest asenditest. Ingenuity helikopter võib olla maandatud, kuid see kasutab jätkuvalt oma värvikaamerat, et uurida liiva intrigeerivaid liikumisi selle läheduses. Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey orbiter ja MAVEN kosmoseaparaadid aitavad kaasa pinnapiltide jäädvustamisel, atmosfääriandmete kogumisel ning Marsi atmosfääri ja Päikese vastastikmõju uurimisel.

Kui kahenädalane moratoorium on lõppenud, jätkavad orbiidid väärtuslike andmete edastamist ning insenerid jätkavad tarkvarauuenduste ja käskude saatmist. Teabevoo naasmisel kontrollivad süsteemiinsenerid hoolikalt andmeid võimaliku korruptsiooni suhtes. Vajadusel saab rikutud faile järgmistel andmeedastustel uuesti saata. Lõpuks aktiveeritakse instrumendid, sealhulgas kaamerad, uuesti, kuulutades tavapäraste toorpiltide ja andmete voo taastamist.

Kui ootame pikisilmi Marsi päikeseühenduse lõppu, hindame missioonimeeskondade järeleandmatuid jõupingutusi ja meie kosmoselaeva vastupidavust, avastades pidevalt mõistatuslikke saladusi, mida Marss näeb.

Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on Marsi päikeseühendus?

Marsi päikeseühendus on taevane seisund, mis esineb iga kahe aasta tagant, kui Marss on Maast teisel pool Päikest. See joondamine häirib otsesuhtlust Marsiga ja mõjutab andmete edastamist Marsi missioonide ja Maa vahel.

2. Kuidas mõjutab Marsi päikeseühendus kosmoselaevade tegevust?

Marsi päikeseühenduse ajal sisenevad kosmoseaparaadid "pimendamise" perioodi, kus nad peatavad oma andmemahukad ülesanded. Insenerid hoiduvad saatmast olulisi käske ja instrumendid on ajutiselt passiivsed, et tagada missioonide terviklikkus.

3. Mis juhtub Marsi päikeseühenduse ajal kogutud andmetega?

Elektrikatkestuse ajal kogutud andmeid hoitakse kosmoselaevas seni, kuni neid on ohutu Maale tagasi saata. Andmeedastuse jätkamisel kontrollivad insenerid põhjalikult rikutud faile ja edastavad vajadusel uuesti.

4. Milliseid tegevusi teevad Marsi missioonid Marsi päikeseühenduse ajal?

Sel perioodil jätkavad Marsi missioonid teaduslikke uuringuid, kuigi peamised instrumendid on passiivsed. Roverid jälgivad pinnatingimusi, uurivad ilmastikumustreid ja mõõdavad kiirgust. Teised kosmoseaparaadid jäädvustavad pilte Marsi pinnast, koguvad atmosfääriandmeid ja uurivad koostoimeid Päikesega.