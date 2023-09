Chandrayaan-3 missiooni andmete töötlemine: uute avastuste lootus

India Chandrayaan-3 missioon ei pruugi olla saavutanud oma peamist eesmärki – maandur Vikram ja kulgur Pragyan Kuu lõunapoolusele edukalt maanduda. Isro endise esimehe K Sivani sõnul on aga veel lootust uuteks teaduslikeks avastusteks, kuna märkimisväärne hulk andmeid tuleb veel töödelda.

Kui maandur Vikram ja kulgur Pragyan täitsid oma missiooniülesanded 14 Maa-päeva jooksul (mis võrdub ühe kuuööga) Kuul, siis Isro teeb jõupingutusi, et luua nendega kontakti pärast Päikese taastõusu. Sivan rõhutab seni kogutud andmete olulisust, öeldes, et analüüs ei ole veel täielik ja teadlased leiavad tõenäoliselt uusi teadmisi.

Varem avastasid Chandrayaan-1 missiooni andmeid uurinud USA ülikooli teadlased, et Maa plasmalehe suure energiaga elektronid mõjutasid Kuu pinnal toimuvaid ilmastikumõjusid ja aitasid kaasa vee tekkele. See leid näitab edasiste teaduslike läbimurdete potentsiaali Vikrami maanduri ja Pragyani kulguri pardal olevate koormate kogutud andmete põhjal.

Isro on püüdnud maanduri ja kulguriga suhelda, et teha kindlaks nende äratusseisund, kuid siiani pole signaale saadud. Isro on aga jätkuvalt pühendunud läbipaistvusele ja on teatanud, et kõik Chandrayaan-3 missiooni andmed avalikustatakse.

Maanduri ja kulguriga kontakti loomine on praegu keeruline Kuu lõunapooluse äärmuslikest külmumistemperatuuridest põhjustatud võimalike ühenduvusprobleemide tõttu. Isro allikad viitavad, et lootus seost taastada on väike.

Vaatamata sellele, et Sivan ei saavutanud oma peamist eesmärki, tõstab Sivan esile Isro hüppeeksperimendi positiivse tulemuse vahetult enne kuuööd, mis näitas võimet tõusta Kuult tulevaste tagasipöördumismissioonide jaoks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Chandrayaan-3 missioon võis silmitsi seista tagasilöökidega, sisaldab kogutud suur hulk andmeid uuteks teaduslikeks avastusteks, mis võiksid laiendada meie arusaama Kuu koostisest ja ajaloost.

Allikad:

- India ajad