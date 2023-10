Ben Lammi eesmärk on väljasurnud olendid ellu äratada

Ettevõtte Colossal Biosciences kaasasutaja Ben Lamm on seadnud eesmärgiks väljasurnud liigid järgmise viie aasta jooksul uuesti ellu äratada. Lamm ja tema meeskond keskenduvad koostöös Harvardi geneetiku George Churchiga oma jõupingutused selliste olendite väljasuremisele nagu villane mammut, Tasmaania tiiger ja dodolind.

Väljasurnud looma elluäratamise protsess hõlmab tema lähima elava sugulase DNA redigeerimist, et see vastaks väljasurnud looma genoomile. Villase mammuti jaoks tähendab see Aasia elevandi DNA kasutamist, millega mammutid on tihedalt seotud. Elevandi genoomis sihipäraseid muudatusi tehes loodab meeskond luua embrüo, mida saab elus surrogaatemas sünnitada ja mille tulemusel sünnib esimene väljasurnud loom.

Lõppeesmärk on vabastada need väljasurnud loomad nende looduslikesse elupaikadesse, aidates kaasa ökosüsteemide taastamisele ja potentsiaalselt kliimamuutuste leevendamisele. Keystone liigid, nagu villane mammut, mõjutavad märkimisväärselt oma keskkonda ja nende taasasustamine võib avaldada positiivset mõju nende ökosüsteemidele.

Kuigi väljasurnud loomade taaselustamise idee on vastuoluline, usuvad paljud teadlased, et sellel võib olla suuri eeliseid, näiteks ökosüsteemide taastamine ja kliimamuutuste aeglustamine. Näiteks huntide taasasustamine Yellowstone'i rahvusparki tõi kaasa olulised muutused maastikus ja avaldas positiivset mõju pinnase erosioonile.

Siiski tuleb arvesse võtta eetilisi kaalutlusi. Inimesed on mammuteid ajalooliselt ekspluateerinud ja jahtinud, isegi tuhandeid aastaid pärast nende väljasuremist. Mõned väidavad, et kliimakriisi kiireloomulisust arvestades võivad isegi ambitsioonikad projektid, mille õnnestumise tõenäosus on väike, olla õigustatud.

Allikad:

- Lukk: "Ettevõtja Ben Lamm väljasurnud loomade ellu äratamisest"

- Getty Images

Mõisted:

– Väljasuremine: väljasurnud liigi ellu äratamine geenitehnoloogia ja kõrgtehnoloogia abil.

– Genoom: rakus või organismis esinev geenide või geneetilise materjali täielik komplekt.

– nurgakiviliigid: liik, millel on ebaproportsionaalselt suur mõju oma keskkonnale ja mis mängib olulist rolli ökosüsteemi struktuuri ja funktsioonide säilitamisel.

– Ökosüsteem: elusorganismide kooslus koos nende füüsilise keskkonnaga, mis toimivad süsteemina.

– Taaselustamine: surnud või väljasurnud asja ellu äratamiseks või taaselustamiseks.