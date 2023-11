Uus missioon: Chandrayaan-4 eesmärk on tuua tagasi Kuu mullaproovid

By

Pune: Tuginedes Chandrayaan-3 edule, on India Kosmoseuuringute Organisatsioon (ISRO) võtnud sihiks järgmine Kuu-missioon Chandrayaan-4, mille ambitsioonikas eesmärk on tuua Kuult mullaproove. Selle teadaande tegi kosmoserakenduste keskuse (SAC/ISRO) direktor Nilesh Desai India troopilise meteoroloogia instituudi 62. asutamispäeva tseremoonial Pune'is.

Chandrayaan-4 missioon hõlmab Kuu proovi tagastamist, mis tähistab kosmoseuuringute olulist verstaposti. Eesmärgiga tuua Kuu pinnalt proovid tagasi, püüab ISRO seda saavutust järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul saavutada. Plaan hõlmab Chandrayaan-3 omaga sarnast maandumisprotsessi, kus keskmoodul dokkib enne Maa atmosfääri lähedal eraldumist orbiidi mooduliga. Taassisenemismoodul kannab seejärel väärtuslikku Kuu pinnase ja kivimi lasti Maale tagasi.

Nilesh Desai väljendas vajadust kahe kanderaketi järele, et missiooni edukalt täita. Moodulid jaotatakse ülekandemooduliks (TM), maanduri mooduliks (LM), tõusumooduliks (AM) ja taassisenemismooduliks (RM). TM ja RM paigutatakse Kuu orbiidile, TM ja LM aga laskuvad proovi koguma. Selle missiooni teostatavuse tagamiseks on käimas arenenud tehnoloogiad ja hoolikas planeerimine.

Lisaks Chandrayaan-4-le teeb ISRO Lunar Polar Exploration (LuPEX) projekti raames koostööd ka Jaapani kosmoseagentuuriga JAXA. See partnerlus peegeldab mõlema agentuuri pühendumust teadusliku mõistmise ja uurimise edendamisele väljaspool Maad.

Chandrayaan-4 abil soovib India teha Kuu uurimisel hiiglasliku hüppe, tuues Kuu pinnalt tagasi väärtuslikke proove. See missioon mitte ainult ei aita kaasa teaduslikele läbimurretele, vaid loob ka uusi piire kosmoseuuringutes ja koostöös.

FAQ

1. Mis on Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 on India Kosmoseuuringute Organisatsiooni (ISRO) järgmine Kuu missioon, mille eesmärk on tuua Kuu pinnalt tagasi mullaproovid.

2. Millal on oodata Chandrayaan-4 starti?

ISRO eesmärk on käivitada Chandrayaan-4 järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul.

3. Kuidas Chandrayaan-4 võtab Kuu pinnaseproove?

Chandrayaan-4 järgib Chandrayaan-3 maandumisprotsessi sarnast. Keskmoodul dokib tiirleva mooduliga enne eraldamist Maa atmosfääri lähedal. Taassisenemismoodul naaseb seejärel proovidega Maale.

4. Millised on Chandrayaan-4 missiooniga seotud moodulid?

Moodulite hulka kuuluvad Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) ja Re-entry Module (RM). TM ja RM paigutatakse Kuu orbiidile, TM ja LM laskuvad aga proove koguma.

5. Kas ISRO ja teiste kosmoseagentuuride vahel tehakse koostööd?

ISRO teeb Lunar Polar Exploration (LuPEX) projektis koostööd Jaapani kosmoseagentuuriga JAXA. Selle partnerluse eesmärk on edendada teaduslikku mõistmist ja uurimist väljaspool Maad.