India kosmoseuuringute organisatsiooni päikesemissioon jõudis edukalt Päikese-Maa punkti L1

India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO) teatas, et tema esimene päikesemissioon Aditya-L1 on edukalt sooritanud Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manöövri ja on nüüd trajektooril, mis viib selle Päikese-Maa punkti L1. . See tähistab viiendat järjestikust korda, mil ISRO on edukalt viinud objekti trajektooril teise taevakeha või ruumi suunas.

Aditya-L1 kosmoseaparaat lasti välja Andhra Pradeshis asuvast Satish Dhawani kosmosejaamast, mille peamine eesmärk oli koguda teaduslikke andmeid ja edendada India päikeseuuringuid. Kosmoselaev on varustatud Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS) instrumendiga, mis on juba alustanud supratermiliste ja energeetiliste ioonide ja elektronide mõõtmist Maast kaugemal kui 50,000 XNUMX km. Need andmed aitavad teadlastel analüüsida Maad ümbritsevate osakeste käitumist.

Umbes 110 päeva pärast süstitakse kosmoselaev manöövri abil orbiidile ümber Päikese-Maa punkti L1. ISRO edukas missioon tutvustab India edusamme kosmosetehnoloogia vallas ning pühendumust Päikese ja selle mõjude uurimisele Maale.

Allikad: ISRO, Gadgets 360