Kosmose tuleviku kujundamine: elamisväärse keskkonna loomine väljaspool Maad

Püüdes luua kolooniaid Kuule ja lõpuks ka Marsile, töötavad arhitektid ja disainerid selle nimel, et luua elamiskõlbulik keskkond, mis pakub mugavust ja leevendab pikaajalisi kosmosereise tegevatele astronautidele koduigatsust. Arhitekt ja insener Valentina Sumini on olnud selle areneva kosmosearhitektuurina tuntud valdkonna esirinnas.

Sumini uurimistöö hõlmab koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri ja NASAga astronautide küsitlemist, et mõista nende kogemusi, ja nende vajadustele vastavate kosmoseelupaikade kujundamist. Astronaudid tunnevad sageli koduigatsust ja on Maaga lahutatud, nii et Sumini eesmärk on luua interjööre, mis soodustavad inimeste elamist. See hõlmab looduselementide kaasamist ja ümbritsevate keskkondade loomist, mis simuleerivad Maa vaatamisväärsusi ja helisid.

Stressi ja koduigatsuse vastu võitlemiseks on Sumini meeskonnad välja töötanud kambri, mis edastab reaalajas metsloomade varjupaiga andmeid, pakkudes astronautidele virtuaalset kogemust loodusega ümbritsetud olemisest. Ta ammutab Maa-välise elu kavandamisel inspiratsiooni Maal elavast elust, kasutades algoritme, mis põhinevad juurte kasvul ja kordavad mesilaste sülemlemiskäitumist. Sumini on välja töötanud ka merihobu sabast inspireeritud käed-vabad eksoskeleti, mis suurendab mikrogravitatsioonis töötavate astronautide liikuvust ja osavust.

Sumini uurimisrühmad katsetavad oma disaini äärmuslikes keskkondades, mis sarnanevad Kuu ja Marsi tingimustega, näiteks Hawaii vulkaani nõlvadel ja Svalbardi polaarjääl. Tehisintellekt, robotid ja 3D-printerid mängivad nendele maavälistele pindadele hoonete ja kasvuhoonete ehitamisel otsustavat rolli, tagades tulevaste elanike ellujäämise.

Kuigi planeeti B pole olemas, usub Sumini, et kosmose uurimine võib anda väärtuslikke teadmisi ja tehnoloogilisi edusamme, mida saab rakendada elule Maal. Teekond kogukondade loomisele teistele planeetidele on uurimistöö, mis nihutab inimvõimete piire ja võib ühel päeval viia Marsil elavate kogukondadeni.

