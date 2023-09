Heeliumi üllatav ja piiratud pakkumine

Kokkuvõte: Heeliumi, mitmekülgset ja ainulaadset elementi, jääb Maal üha vähemaks. Hoolimata sellest, et see on universumi suuruselt teine ​​element, on selle haruldus meie planeedil tingitud kergusest, mis põhjustab selle kosmosesse põgenemise. Heeliumi saadakse peamiselt maagaasi kaevandamise kõrvalsaadusena. Selle võime jääda äärmiselt külmaks muudab selle hindamatuks mitmesuguste rakenduste jaoks, nagu MRI-seadmete jahutamine ja kosmoserakettide toiteallikas. Nõudlus heeliumi järele on ulatuslik ja pärineb sellistest tööstusharudest nagu NASA, farmaatsia ja kaitseministeerium. USA Föderaalne Heeliumireserv, mis vastutab 40% maailma heeliumi tarnimise eest, seisab silmitsi ebakindla tulevikuga, kuna see võidakse peagi eratööstusele müüa. Teiste oluliste heeliumiallikatega riikide hulka kuuluvad Katar, Tansaania ja Alžeeria. Ülejäänud heeliumivarude osas on hinnangud erinevad, ennustused ulatuvad 10 aastast kuni 200 aastani. Võimalik mõju tööstustele võib olla märkimisväärne, millele lisandub heeliumihindade kõikumine.

Heeliumil, elemendil, mida lapsed eelistavad selle kõrge hääleefekti tõttu, on palju üllatavaid omadusi ja rakendusi. Hoolimata selle levimusest universumis jääb heeliumi Maal aga üha vähemaks. See nappus on tingitud selle võimest põgeneda Maa atmosfääri kerguse tõttu, muutes selle ainsaks taastumatuks ressursiks. Heeliumi tootmine toimub radioaktiivse uraani ja tooriumi loodusliku lagunemise kaudu, mis kestab miljardeid aastaid.

Praegu kogutakse suurem osa heeliumist maagaasi kaevandamise protsessi kõrvalsaadusena maa-alustest maagaasitaskutest. Kuid tänu oma kergusele hõljub igasugune väljapääsenud heelium lõpuks meie atmosfääri servani ja päikesetuul lendab selle minema. USA Föderaalne Heeliumireserv, mis tarnib 40% maailma heeliumist, seisab silmitsi ebakindla tulevikuga, kuna see võidakse peagi eratööstusele müüa.

Heeliumi ainulaadsed omadused, eriti selle võime jääda ülimalt külmaks mis tahes elemendi madalaima keemistemperatuuriga, muudavad selle mitmesuguste rakenduste jaoks asendamatuks. Seda kasutatakse ülijuhtivate magnetite jahutamiseks MRI-seadmetes ja kosmoserakettide kütuseallikana. Näiteks Šveitsis asuv suur hadronite põrkur vajab töötamiseks 120 tonni heeliumi nädalas.

Nõudlus heeliumi järele on tööstusharudes ulatuslik. NASA ja SpaceX toetuvad vedelkütuse rakettide heeliumile, samas kui ka ravimitööstus ja kaitseministeerium sõltuvad sellest suuresti. Heeliumi piiratud pakkumine ja ebakindel tulevik seavad nendele tööstusharudele olulisi väljakutseid.

Ülejäänud heeliumivarude hinnangud varieeruvad, ennustused ulatuvad 10 aastast kuni 200 aastani. Mõned eksperdid rõhutavad vajadust teha suuremaid jõupingutusi heeliumi ringlussevõtuks, et pikendada selle eluiga. Arvestades heeliumi hindade muutlikku iseloomu, on võimalikud tagajärjed tööstustele sügavad.

Kokkuvõtteks võib öelda, et heeliumi nappus Maal ja selle oluline roll erinevates tööstusharudes rõhutavad vastutustundliku kasutamise ja ringlussevõtu jõupingutuste pakilisust. Föderaalset heeliumireservi ümbritsev ebakindlus ja heeliumi piiratud allikad teistes riikides muudavad teadlaste ja poliitikakujundajate jaoks ülioluliseks selle hindamatu elemendi tulevase pakkumise ja nõudluse käsitlemise.

Mõisted:

– Heelium: keemiline element aatomnumbriga 2, mis on tuntud oma kerguse, madala keemispunkti ja mitmesuguste rakenduste poolest sellistes tööstusharudes nagu kosmoseuuringud ja meditsiiniline pildistamine.

– MRI: magnetresonantstomograafia, meditsiiniline pildistamistehnika, mis kasutab keha sisestruktuuridest üksikasjalike kujutiste loomiseks tugevaid magnetvälju ja raadiolaineid.

– Föderaalne heeliumireserv: asutati USA-s 1920. aastatel heeliumiga varustamiseks heeliumiga, mis vastutab olulise osa maailma heeliumivarude eest.

