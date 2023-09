Klaasi olek: ei tahke ega vedel

Klaas on teadlastes ja ajaloolastes pikka aega hämmingus, kuna see ei käitu tahke ega vedelikuna. Kuigi mõned väidavad, et klaas on vedelik, mis on aja jooksul alla voolanud, väidavad teised, et see on tahke aine või võib-olla midagi vahepealset. Tegelikkuses on klaasil oma kindel olek.

Klaas on mitmekesine materjal, mida on erinevates vormides, alates selgest kuni värviliste kompositsioonideni. See tekib erinevate koostisosade, nagu liiv, lubjakivi ja sooda ülikõrgetel temperatuuridel sulamisel. Saadud vedelik jahutatakse seejärel kiiresti, takistades aatomite organiseerumist kristalliliseks struktuuriks.

Klaasi olemust ümbritsev segadus tuleneb selle mittekristallilisest korrastatust struktuurist. Tüüpilistes tahketes ainetes on aatomid paigas, samas kui vedelikes on aatomid, mis võivad kergesti liikuda ja ümber paigutada. Klaas seevastu on nagu korrastamata struktuuriga tahke aine. Selle aatomid on mehaaniliselt fikseeritud, kuid neil puudub kristalsetes materjalides esinev korrapära.

Klaas eksisteerib metastabiilses tasakaalus, mis tähendab, et see lõdvestub pidevalt vedela oleku suunas uskumatult pika aja jooksul. Kuid toatemperatuuril toimuvad need muutused nii aeglaselt, et klaas käitub praktilise aja jooksul tõhusalt tahke ainena. Osakeste aeglane liikumine klaasis muudab vedelikutaolise käitumise jälgimise keeruliseks isegi sajandite jooksul, nagu on näha keskaegsete hoonete vitraažidel.

Väärarusaama, et klaas voolab aja jooksul, saab vaidlustada lihtsama seletusega mõnede vanade klaaside ebaühtlase paksuse kohta. Varasemate tootmispiirangute tõttu ei olnud klaasid ühtlaselt paksud ja need tuli paigaldada nii, et paksem ots oleks raamis üles või alla.

Kokkuvõtteks võib öelda, et klaas on ainulaadne aine olek, mis eirab traditsioonilisi tahkete ainete ja vedelike määratlusi. Kuigi selle struktuur sarnaneb tahke aine omaga, puudub sellel kristalsetes materjalides leiduv järjestatud paigutus. Klaas jääb praktilisel ajal jäigaks tahkeks aineks, käitudes rohkem vedelikuna ainult uskumatult aeglase ja ebaolulise aja jooksul.

