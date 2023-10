Jõu ja kerguse otsimine: teadlased loovad supermaterjali, mis ühendab DNA ja klaasi

Teadlased on saavutanud läbimurde materjaliteaduses, ühendades DNA tugevuse klaasi puhtusega, mille tulemuseks on supermaterjal, mis on terasest viis korda kergem ja neli korda tugevam. Seda uut materjali, mille on loonud Connecticuti ülikooli, Columbia ülikooli ja Brookhaveni riikliku labori teadlased, peetakse selle tiheduse tõttu kõige tugevamaks teadaolevaks materjaliks.

Väljakutse leida materjali, millel on nii tugev kui ka kergus, on alati olnud raske. See teadlaste meeskond on aga näidanud, et need kaks omadust ei välista üksteist. Raudmehe soomust inspireerituna püüdsid teadlased luua materjali, mis oleks piisavalt kerge lendamiseks, kuid samas piisavalt tugev, et vaenlase rünnakutele vastu pidada.

Selle supermaterjali saladus peitub klaasile omase tugevuse ärakasutamises. Kuigi klaas võib oma tavapärasel kujul olla habras, talub see kõige puhtamas ja veatu olekus tohutut survet. Kasutades nano-suuruses klaasiosakesi, mis on kergemad kui enamik metalle ja keraamikat, muutuvad sellest puutumatust klaasist valmistatud struktuurid nii võimsaks kui ka kergeks.

Klaasiosakeste 3D-raamistikuks kujundamiseks pöördusid teadlased DNA kui karkassi poole. Nad lõid ise kokkupaneva DNA raamistiku, mis toimib skeletina, millele kantakse klaaskate. See õrn tasakaal DNA karkassi ja klaaskatte vahel annab tulemuseks materjali, mis on vastupidav, kuid kerge, saavutades enneolematu tugevuse ja tiheduse.

Kuigi selle tehnoloogia kasutuselevõtuks on vaja rohkem uuringuid, kavatsevad teadlased juba luua veelgi tugevamaid materjale, lisades karbiidkeraamikat või muutes DNA struktuuri. Selle tehnoloogia võimalused on tohutud ja see võib isegi viia Iron Mani ülikonnaga sarnaste soomusvestide väljatöötamiseni.

Selle uuringu tulemused avaldati ajakirjas Cell Reports Physical Science.

