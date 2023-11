Uus ultrahelikujutise tehnika võimaldab reaalajas jälgida makrofaage töös

Penn State'i teadlased on välja töötanud uuendusliku mullipõhise meetodi, mis võimaldab ultraheli kujutise tehnoloogia abil reaalajas jälgida makrofaage, mis on oluline immuunrakkude tüüp imetajate kudedes. Makrofaagid mängivad meie immuunsüsteemis üliolulist rolli, sillutades lõhet kaasasündinud ja adaptiivse immuunsuse vahel ning aidates täita selliseid funktsioone nagu infektsioonide vastu võitlemine ja kudede regeneratsiooni soodustamine. Kuid siiani on nende kehasiseste tegevuste visualiseerimine olnud keeruline.

Traditsiooniliselt ei ole ultraheliuuringuga õnnestunud makrofaage teistest rakkudest eristada, kuna need käituvad sarnaselt. Selle piirangu ületamiseks töötasid Penn State'i teadlased välja kontrastaine, kasutades nanoemulsioone, mis on väikesed õlitilgad, mis peegeldavad tõhusalt ultraheli helilaineid. Need nanoemulsioonid viidi makrofaagidesse, mis need sisestasid. Ultrahelilainetega kokkupuutel toimusid tilgad faasimuutused, moodustades gaasimulle, mis andsid vajaliku pildi kontrasti, et eristada makrofaage ümbritsevatest rakkudest.

Sigade koeproove kasutavas kontseptsiooni tõestamise katses visualiseeris meeskond makrofaage reaalajas edukalt. See läbimurdeline pildistamistehnika võib edendada meie arusaamist immuunsüsteemi toimimisest ja haiguste progresseerumisest, samuti aidata välja töötada tõhusamaid rakupõhiseid ravimeetodeid.

Selle tehnoloogia tulevased rakendused võivad ulatuda kaugemale makrofaagidest ka muud tüüpi immuunrakkudeni ja arterites naastude kogunemise jälgimisse. Teadlaste eesmärk on ka teha koostööd immunoloogia teadlastega, kes on huvitatud selle tehnika kasutamisest oma uuringutes.

Sellel uuel ultraheliuuringumeetodil on palju lubadusi makrofaagiteraapiate täieliku potentsiaali vallandamiseks erinevate terviseseisundite, sealhulgas vähi, autoimmuunhaiguste, infektsioonide ja koekahjustuste korral. Andes reaalajas ülevaate rakutegevusest kehas, saavad teadlased väärtuslikku teavet haiguse progresseerumise ja paranemismehhanismide kohta, mis viib tõhusamate ravistrateegiateni.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on makrofaagid?

Makrofaagid on teatud tüüpi immuunrakud, mis mängivad olulist rolli immuunsüsteemi erinevates funktsioonides, sealhulgas patogeenide tuvastamisel ja puhastamisel, haavade paranemise soodustamisel ja immuunvastuste reguleerimisel.

Mis tähtsus on makrofaagide reaalajas visualiseerimisel?

Makrofaagide reaalajas visualiseerimine võimaldab teadlastel jälgida nende tegevust kehas, andes ülevaate haiguse progresseerumisest ja paranemismehhanismidest. See teave võib aidata kaasa tõhusamate ravimeetodite väljatöötamisele selliste seisundite jaoks nagu vähk, autoimmuunhaigused, infektsioonid ja koekahjustused.

Kuidas uus ultraheli pilditehnika töötab?

See meetod hõlmab nanoemulsioonide, väikeste õlitilkade sisestamist makrofaagidesse. Ultrahelilainete all läbivad need tilgad faasimuutuse, moodustades gaasimulle, mida saab tuvastada ja ümbritsevatest rakkudest eristada, võimaldades reaalajas jälgida makrofaage imetajate kudedes.

Millised on selle tehnoloogia tulevased rakendused?

Teadlased kavatsevad uurida selle tehnika kasutamist teist tüüpi immuunrakkude visualiseerimiseks inimkehas ja naastude kogunemise jälgimiseks arterites. Nad on avatud ka koostööle immunoloogiateadlastega, kes on huvitatud selle pildistamismeetodi kasutamisest oma uuringutes.