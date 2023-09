scRNA-Seq andmete optimeeritud analüüs puuduvate rakutüüpide ja geeniekspressiooni taastamiseks

Yuki Oka Caltechi labori ja Texase Southwesterni meditsiinikeskuse Allan-Hermann Pooli labori koostöös on teadlased välja töötanud optimeeritud analüüsimeetodi üherakuliste RNA sekveneerimise (scRNA-seq) andmete jaoks. Selle tehnika eesmärk on taastada puuduvad rakutüübid ja geeniekspressiooniteave, mis tavaliselt analüüsi käigus kõrvale jäetakse. Ajakirjas Nature Methods avaldatud uuring käsitleb scRNA-seq puuduvate rakutüüpide ja geeniekspressiooni probleemi, mis peaks esinema.

Erinevate rakutüüpide tuvastamine on erinevate kehafunktsioonide mõistmiseks ja haiguste uurimiseks ülioluline. Näiteks otsivad teadlased rakutüüpe, mis on seotud selliste haigustega nagu Parkinsoni tõbi. Sellistes protsessides osalevate rakutüüpide täpne identifitseerimine on oluline.

Uurimisrühm täiustas olemasolevate scRNA-seq andmete analüüsi, optimeerides analüüsiprotsessi põhietappi. See optimeerimine võimaldab üksikute andmekogumite jaoks tuvastada sadu või isegi tuhandeid geene. Muutes scRNA-seq analüüsi tundlikumaks ja terviklikumaks, saavad teadlased parandada oma arusaamist rakkudes toimuvatest rikkalikest ja keerukatest bioloogilistest protsessidest.

Geeniekspressioon on raku funktsioonide põhiaspekt. Kuigi rakkudel on sama geneetiline plaan, ekspresseeritakse konkreetses rakus igal ajahetkel ainult geenide alamhulk. See geeniekspressiooni varieeruvus põhjustab erinevaid rakutüüpe. Analoogia põhjal kujutage ette raamatukogu, kus raamatud on sorteeritud erinevatesse osadesse. Lennuki ehitamiseks peaksite tutvuma ainult lennunduse ja mehaanika raamatutega. Samamoodi sisaldavad rakud kogu geenide raamatukogu, kuid aktiveeritakse ainult nende spetsiifiliste funktsioonide jaoks olulised geenid.

scRNA-seq on võimas tehnika rakutüüpide tuvastamiseks rakkudes ekspresseeritud geneetilise teabe märgistamise teel. Kuid teatud RNA sekveneerimise andmed, mis esindavad ekspresseeritud geene, jäeti sageli geeniekspressiooni hinnangutest välja. Uuringus leiti, et see oli tingitud probleemidest võrdlustranskriptoomiga, mida teadlased kasutavad sekveneerimisandmete kaardistamiseks. Kui transkriptoomi annotatsioon on halb või geenide transkriptsioonid kattuvad, võib tuhandete geenide tuvastamine olla takistatud.

Sellel scRNA-seq andmete optimeeritud analüüsimeetodil on potentsiaal paljastada puuduvad rakutüübid ja geeniekspressiooniteave, mis on oluline rakuprotsesside mõistmiseks ja haiguste uurimiseks. Parandades scRNA-seq analüüsi tundlikkust ja terviklikkust, saavad teadlased väärtuslikku teavet rakutüüpide ja nende funktsioonide mitmekesisuse ja keerukuse kohta.

Allikad:

Puuduvad geenid ja järjestuse lugemise registreerimine üherakulistes RNA-seq katsetes. Autor: Nature Methods (2023). DOI: 10.1038/s41592-023-02003-w