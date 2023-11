Blazars: suure energiaga neutriinode saladuste lahtiharutamine

Blazarid, teatud tüüpi aktiivsed galaktilised tuumad, mida tuntakse kvasaritena, on aastaid lummanud teadlasi oma muljetavaldavate gammakiirguse sähvatustega. Nüüd on rahvusvaheline uurimisrühm läbi viinud põhjaliku statistilise analüüsi, et selgitada nende põletuste ja suure energiatarbega neutriinoheitmete vahelist seost. Jaapani Shibaura Tehnoloogiainstituudi elektrooniliste infosüsteemide osakonna professor Kenji Yoshida juhitud meeskonna leiud pakuvad intrigeerivaid teadmisi blazaride ja neutriinovoo vahelisest keerulisest seosest.

Blasaarid paistavad teistest kvasaritest silma tänu oma ainulaadsele võimele kiirata rakette otse Maa poole. Need plahvatusohtlikud sündmused vabastavad suure energiaga kosmilisi kiiri, mis liiguvad nende galaktikate tuumast välja suurte vahemaadega joana. Nendes kosmilistes kiirtes tekitavad koostoimed footonitega subatomaarseid osakesi, mida nimetatakse neutriinodeks.

Teadlased usuvad kindlalt, et blasaaride gammakiirte rakud on tihedalt seotud neutriinode tuvastamisega taevas. See teooria leidis toetust 2017. aastal, kui lõunapooluse neutriinodetektor, tuntud kui IceCube, täheldas suure energiaga neutriinosündmust, mis langes nii ajaliselt kui ka asukohalt kokku blasaari sähvatusega TXS 0506+056. See avastus tõstatas võimaluse, et blasaaripopulatsioon toodab rakettide ajal suure energiaga neutriinosid. Täpne seos blasaari põletamise ja neutriinode emissiooni vahel on aga endiselt mõistatus, mis vajab edasist uurimist.

Rahvusvaheline uurimisrühm uuris oma uuringus kokku 145 blasaari. Neist 144 võeti Fermi suure ala teleskoobi jälgitavate allikate loendist, sealhulgas märkimisväärne blazar TXS 0506+056. Et mõista gammakiirguse panust neutriinode emissioonile, koostasid teadlased iganädalased binned valguskõverad, mis esindavad iga blasaari keskmist gammakiirguse voogu. Kasutades Bayesi algoritmi, määrasid nad välja põlemistsükli (aja protsent, mille blazar veedab põlemisolekus) ja iga blasaari vastava energiaosa.

Analüüsi käigus avastas töörühm selge suundumuse: nende proovis olid enam levinud väiksema tõrke töötsükli ja energiafraktsiooniga bleisarid. Need parameetrid näitasid võimsusseadusega sarnaseid jaotusi, näidates nende vahel tugevat korrelatsiooni. Lisaks tuvastasid teadlased, et erinevat tüüpi blazaaride vahel on plahvatustsüklites märkimisväärne erinevus.

Eelkõige hindas meeskond ka iga gammakiirguse neutriinoenergia voogu, kasutades skaleerimissuhet, mis arvestab neutriino- ja gammakiirguse heledust. Võrreldes oma ennustusi IceCube'i ajaga integreeritud tundlikkusega, suutsid teadlased määrata ülempiirid rakettide panusele isotroopsesse hajusse neutriinovoogu.

Nende töö olulisust rõhutades rõhutas prof Yoshida selle potentsiaali edendada teaduslikke teadmisi astrofüüsikaliste neutriinode päritolu kohta. Täiendavate vaatluste ja meetodi rakendamisega loodavad teadlased lahti harutada blasareid ümbritsevad saladused ja nende roll suure energiaga neutriinode tootmisel.

KKK:

K: Mis on bleiserid?

Blazarid on teatud tüüpi aktiivsed galaktilised tuumad, mida tuntakse kvasaritena. Neid eristab nende võime eraldada Maa poole suunatud rakette.

K: Mis on neutriinod?

Neutriinod on subatomaarsed osakesed, millel puudub elektrilaeng ja mis suhtlevad ainega nõrgalt. Neid saab tekitada kosmiliste kiirte interaktsioonide kaudu suure energiaga astrofüüsikalistes sündmustes, nagu blasaariraketted.

K: Kuidas on blasaaride gammakiirte rakud ühendatud suure energiaga neutriinodega?

Teadlased usuvad, et blasaaride gammakiirguse rakud võivad olla peamised sündmused, mis vastutavad kõrge energiaga neutriinode tuvastamise eest taevas. IceCube'i tuvastatud suure energiaga neutriinosündmuse ajastus ja positsioneerimine on joondatud blasaari sähvatusega, mis vihjab korrelatsioonile kahe nähtuse vahel.

K: Mida uurimisrühm avastas?

Uurimisrühm leidis, et nende proovis esines sagedamini madalama põlemistsükli ja energiafraktsiooniga bleisereid. Samuti tuvastasid nad erinevat tüüpi blasaaride vahel olulise erinevuse välgu töötsüklites. Lisaks kehtestasid nad ülempiirid rakettide panusele isotroopsesse hajusse neutriinovoogu.

