Vanemliku vanuse mõju uurimine kärbeste ja usside pikaealisusele ja tervisele

Hiljuti ajakirjas Aging avaldatud murranguline uurimus käsitleb seost vanemate vanuse ning kahe mudelorganismi – äädikakärbse Drosophila melanogasteri ja nematoodi Caenorhabditis elegans – eluea ja tervise vahel.

Varasemad uuringud on püüdnud paljastada vanemate vanuse mõju erinevatele bioloogilistele parameetritele, nagu paljunemine, eluiga ja üldine tervis. Need uuringud on aga sageli andnud ebaselgeid tulemusi liikidevaheliste erinevuste ja tagasihoidlike mõjude suuruse tõttu.

Teadlased Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu ja Anne Laurençon juhivad lugupeetud institutsioonidest, sealhulgas IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira ja Claude Bernard-Lyoni ülikool. selle uue uuringu eesmärk oli heita valgust molekulaarsetele mehhanismidele, mis on vanemate vanuse mõju järglaste elueale aluseks.

Teadlased analüüsisid hoolikalt nii Drosophila melanogasteri kui ka Caenorhabditis elegansi geneetilisi isogeenseid jooni. Võrreldes noorte ja vanade vanemate järglasi, avastasid nad silmatorkava mustri: vanemate vanemate järjestikused põlvkonnad andsid mõlema liigi järglaste eluea oluliselt lühemaks.

Tähelepanuväärne on see, et meeskond leidis ka, et vanemate vanemaea negatiivsed mõjud elueale ja tervisele võivad olla vastupidised. Lihtsalt üleminek ainult ühe põlvkonna noorematele vanematele parandas märkimisväärselt järglaste pikaealisust ja üldist tervist.

Need leiud viitavad kasuliku mittegeneetilise mehhanismi olemasolule, mis kompenseerib kõrgenenud vanemliku vanuse kahjulikku mõju järglaste elueale ja tervisele.

Uuring avab uusi uurimisvõimalusi, et mõista vanemate vanuse ja tulevaste põlvkondade pikaajaliste tervisetulemuste vahelist keerulist seost. Molekulaarsete protsesside dešifreerimisel võivad teadlased tuvastada sekkumisi, mis võivad potentsiaalselt leevendada vanemate vanematega seotud negatiivseid mõjusid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Miks on vanemate vanus oluline?



V: Vanemlikul vanusel võib olla järglastele mitmesuguseid mõjusid, sealhulgas eluiga ja üldine tervis. Vanemate vanemate vanust on seostatud teatud geneetiliste häirete suurenenud riskiga ja mõne liigi lühema elueaga.

K: Milliseid organisme selles uuringus uuriti?



V: Teadlased keskendusid kahele mudelorganismile: äädikakärbsele Drosophila melanogaster ja nematoodile Caenorhabditis elegans.

K: Kas uuring leidis positiivseid tulemusi vaatamata vanematele vanematele?



V: Jah, uuring näitas, et üleminek ainult ühe põlvkonna noorematele vanematele võib parandada järglaste pikaealisust ja üldist tervist.

K: Mis on geneetilised isogeensed liinid?



V: Geneetilised isogeensed jooned viitavad organismide populatsioonidele, mis on geneetiliselt identsed, välja arvatud konkreetsed ettemääratud erinevused. See võimaldab teadlastel uurida spetsiifiliste geneetiliste variatsioonide mõju erinevatele tunnustele.

K: Millised on selle uuringu tagajärjed?



V: See uuring viitab sellele, et võib esineda mittegeneetilisi mehhanisme, mis võivad neutraliseerida kõrge vanemaea negatiivseid mõjusid järglaste elueale ja tervisele. Kaasatud molekulaarsete protsesside lahtiharutamiseks ja võimalike sekkumiste uurimiseks on vaja täiendavaid uuringuid.