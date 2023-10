Austraalia rookärnkonnad: kannibalistlikud kullesed kiirendavad evolutsiooni

Austraalia rookärnkonnad seisavad silmitsi tõsise ohuga nende endi liigi – kannibalistlike kulleste – poolt. Need kullesed söövad sageli koorunud poegi, ajendades neid kiiremini arenema. Sellel kiirenenud kasvul on aga oma hind.

Roo-kärnkonnad toodi Austraaliasse 1935. aastal roomardikate tõrjeks. Selle asemel muutusid kärnkonnad invasiivseks liigiks, mis paljunes kontrollimatult ja kujutas endast ohtu ökosüsteemile. Nende kärnkonnade mürgisus seab ohtu ka kohalikud lihasööjad kukkurloomad.

Kui täiskasvanud rookärnkonnad on umbes 25 cm (10 tolli) pikad, siis nende kullesed käituvad kannibalistlikult ja söövad oma liiki. Selline käitumine ei ole konna- ja kärnkonnaliikide puhul haruldane, tavaliselt siis, kui ressursse napib. Austraalia rookärnkonnad käituvad aga üsna sageli.

Invasiivsete liikide bioloog Jayna DeVore ja tema kolleegid avastasid katses, et Austraalia kullesed kannibaliseerivad koorunud poegi 2.6 korda tõenäolisemalt kui mitte-Austraalia kullesed. Teises katses selgus, et Austraalia kullesed tõmbasid koorunud poegade poole 30 korda rohkem kui teised kullesed.

Austraalia koorunud pojad arenevad kiiremini kui nende kolleegid mujal. Kuigi see kiirenenud areng suurendab nende ellujäämisvõimalusi, jätab nad kulles- ja küpses eas vähem arenenud kui mitte-Austraalia rookärnkonnad.

Need koorunud pojad on arenenud, et kiirendada nende arengut, kui nad tajuvad teiste kulleste olemasolu, mis viitab konkurentsile ja võimalikule kannibalismile. See evolutsiooniline kohanemine võimaldab neil vähendada oma haavatava etapi kestust.

Kannibalismi rookärnkonnade seas võib vaadelda kui populatsiooni kontrollimise vormi, kuna see välistab konkurentsi tiigi piiratud ressursside pärast. See näitab ka märkimisväärset kiirust, millega evolutsioon võib toimuda. Austraalia rookärnkonnad on pärast nende mandrile toomist märkimisväärselt arenenud.

See uurimus täiendab meie arusaamist invasiivsete liikide keerulisest dünaamikast ja nende mõjust kohalikele ökosüsteemidele. Uuring avaldati PNASis ja see tõstab esile käimasolevat evolutsioonilist võidurelvastumist kannibalistliku kullese staadiumi ning haavatava munaraku ja koorumisetapi vahel sissetunginud elupaikades.

Allikad:

– Algallikas: [sisesta algallikas siia]

– Uuring: [sisesta uuringu üksikasjad siia]