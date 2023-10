Rahvusvaheline koostöö avastas kõigi aegade suurima marsivärina allika

By

Ülemaailmne teadlaste rühm, mida juhib Oxfordi ülikool, avalikustas murrangulise koostöö tulemused, et teha kindlaks suurima Marsil registreeritud seismilise sündmuse põhjus. Uuringus, mis hõlmas erinevate kosmoseagentuuride panust üle maailma, jõuti järeldusele, et maavärinat ei põhjustanud meteoriidi kokkupõrge, vaid Marsi maakoore sees olevad tohutud tektoonilised jõud.

Seismiline sündmus, tuntud kui S1222a, registreeris magnituudi 4.7 ja tekitas vibratsiooni kogu planeedil vähemalt kuus tundi. Esialgu arvasid teadlased, et selle sündmuse võis põhjustada meteoriidi kokkupõrge seismilise signaali sarnasuste tõttu varasemate löökidega. Nad käivitasid uue kraatri rahvusvahelise otsingu, mis hõlmas Euroopa Kosmoseagentuuri, Hiina riikliku kosmoseagentuuri, India kosmoseuuringute organisatsiooni ja Araabia Ühendemiraatide kosmoseagentuuri missioone.

Pärast kuudepikkust uurimist kinnitas meeskond, et värsket kraatrit ei leitud. Selle asemel omistati seismiline sündmus tohutute tektooniliste jõudude vabanemisele Marsi sisemusse. Ajakirjas Geophysical Research Letters avaldatud uuring viitab sellele, et Marss on seismiliselt aktiivsem, kui seni arvati.

Oxfordi ülikooli juhtivteadur dr Benjamin Fernando väitis, et kuigi Marsil ei ole praegu aktiivset laamtektoonikat, põhjustas selle sündmuse tõenäoliselt Marsi maakoore sees vabanev stress. Need pinged on kogunenud miljardite aastate jooksul, kuna planeedi erinevad osad jahtuvad ja kahanevad erineva kiirusega.

Selle uuringu tulemused annavad väärtuslikku teavet Marsi geoloogilisest aktiivsusest, mis võib aidata määrata sobivaid asukohti tulevaste inimeste elupaikade jaoks punasel planeedil. Rahvusvaheliste missioonide vaheline koostöö loob pretsedendi tulevasteks koostööpüüdlusteks süvakosmose uurimisel.

Meeskonna uuringud on rõhutanud ka seda, kui oluline on säilitada Marsil mitmekesine hulk teaduslikke instrumente, et koguda olulisi andmeid. Euroopa Kosmoseagentuuri, Hiina ja Araabia Ühendemiraatide teadlased väljendasid oma entusiasmi uuringus osalemise üle ja oma pühendumust Marsi-teadmiste täiendamisele.

Sellel enneolematul koostööl on tulevastele missioonidele märkimisväärne mõju, kuna meeskond kavatseb oma tulemusi rakendada eelseisvatel Kuu-missioonidel ja Saturni kuu Titani uurimisel.

Allikas: Oxfordi Ülikool

Tsitaat: "InSighti täheldatud suurima marssivärina tektooniline päritolu," Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619