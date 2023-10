Teadlased järeldavad, et suurim seismiline sündmus Marsil oli tektooniliste jõudude tagajärg

By

Rahvusvaheliste teadlaste meeskond, sealhulgas NYU Abu Dhabi teadlased, teatas oma Marsil registreeritud suurima seismilise sündmuse allika otsingutest. Sündmus, tuntud kui S1222a, leidis aset 4. mail 2022 ja selle magnituudi suurus oli 4.7. Algselt arvas meeskond, et selle võis põhjustada meteoroidi löök. Kuid pärast ulatuslikku uue kraatri otsimist leidsid nad, et seismiline aktiivsus oli Marsi sisemuse tohutute tektooniliste jõudude tagajärg.

Meeskond koosnes NASA InSighti missiooni, aga ka Euroopa Kosmoseagentuuri, Hiina riikliku kosmoseagentuuri, India kosmoseuuringute organisatsiooni ja Araabia Ühendemiraatide kosmoseagentuuri teadlastest. See Marsi uurimisele pühendatud missioonide koostöö oli esimene omataoline.

Iga rühm uuris oma Marsi ümber tiirlevate satelliitide andmeid, et leida tõendeid värske kraatri või muude kokkupõrke näitajate kohta. Vaatamata kuudepikkusele otsingule ei leitud uut kraatrit. Selle tulemusena vaatab meeskond üle oma hinnanguid Marsi seismilise aktiivsuse kohta.

Uuringu juhtiv autor Benjamin Fernando Oxfordi ülikoolist ja Johns Hopkinsi ülikoolist avaldas tänu rahvusvahelise koostöö eest S1222a müsteeriumi lahendamisel. Ta loodab, et see projekt on eeskujuks tulevasele koostööle süvakosmose uurimisel.

NYU Abu Dhabi Marsi grupijuht Dimitra Atri rõhutas selle projekti olulisust meie arusaamise edendamisel Marsist. Ta rõhutas, et see oli suurepärane võimalus teha koostööd teiste Punase planeedi uurimisele pühendatud missioonidega.

Seismiline sündmus S1222a oli üks viimaseid NASA InSighti maanduri poolt registreeritud sündmusi enne selle missiooni lõppu 2022. aasta detsembris. Sellest uuringust saadud teadmised annavad teavet tulevaste missioonide jaoks, sealhulgas Kuule ja Titanile, Saturni suurimale kuule.

InSight, NASA missioon uurida Marsi sisemust geofüüsika, eriti seismoloogia abil, käivitati 2018. aasta mais. Marsil viibimise ajal registreeris InSight üle 1,300 marsvärina sündmuse, sealhulgas mõned meteoroidilöögid.

Koostöö hõlmas teisi aktiivseid Marsi ümber tiirlevaid missioone, nagu MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ja Mars Express (MEX) NASA-lt, ExoMars Trace Gas Orbiter ja Mars Express Euroopa Kosmoseagentuurilt, Emirates Mars Mission (Hope) Araabia Ühendemiraatide kosmoseagentuur ja Hiina riikliku kosmoseagentuuri Tianwen-1 missioon.

See murranguline projekt on märkimisväärne samm edasi meie arusaamises Marsist ja sillutab teed süvakosmoseuuringute edasiseks uurimiseks ja koostööks.

