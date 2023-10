Liituge Kuu pidustustega: rahvusvaheline Kuuöö jälgimise üritus

NASA korraldab igal aastal erakordse ürituse, mis toob kokku inimesed üle kogu maailma Kuud vaatlema – virtuaalselt. International Observe the Moon Night on iga-aastane avalik pidu, mille eesmärk on ühendada Kuu entusiaste, edendada kuuteadust ja -uuringuid ning austada meie kultuurilisi ja isiklikke sidemeid Maa taevase kaaslasega.

Selle sündmuse ilu seisneb selle ligipääsetavuses. Sõltumata teie asukohast saate Kuu pidustustel osaleda. Teil on võimalus osaleda või korraldada virtuaalseid või isiklikke üritusi või lihtsalt vaadelda Kuud mugavalt oma kodus. Ülemaailmne kuukogukond saab kokku erinevate platvormide kaudu, nagu sündmuse Facebooki leht, #ObserveTheMoon kasutavate sotsiaalmeediakanalite ja International Observe the Moon Night Flickri grupp.

NASA on selle sündmuse jaoks välja toonud mitu eesmärki. Esiteks on see pidu, mis toob kokku inimesed üle kogu maailma, kes jagavad kirge Kuu vastu. Selle eesmärk on ka tõsta teadlikkust NASA kuuprogrammidest, muutes kuuteaduse ja -uuringud avalikkusele kättesaadavamaks. Lisaks annab International Observe the Moon Night inimestele võimaluse uurida Kuu ja kosmoseteaduse valdkonda, kasutades Maa Kuud oma avastusretke lähtepunktina.

Üritus julgustab jagama Kuust inspireeritud lugusid, pilte, kunstiteoseid ja muud, edendades loomingulist sidet meie taevase naabriga. Kuuvaatluste vastu huvi äratades laiendab International Observe the Moon Night oma mõju laiemale taevale ja meid ümbritsevale maailmale, inspireerides käimasolevat uurimist.

Nii et märgi oma kalendrisse! Tänavuse rahvusvahelise Kuuöö jälgimise üritust saab näha NASA telesaadete kaudu. Häälestage 7. oktoobril 23 kell 00 EDT / 21:2023 UTC ja liituge ülemaailmse kuukogukonnaga Kuu lummaval avastamis- ja hindamisretkel.

Allikad:

-NASA Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, NASA Goddardi kosmoselennukeskuse päikesesüsteemi uurimise osakond ning teised NASA ja astronoomiaorganisatsioonid.