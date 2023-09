Uus avastus: varajased inimesed kasutasid puitu konstruktsioonide ehitamiseks üle 476,000 XNUMX aasta tagasi

Liverpooli ülikooli ja Aberystwythi ülikooli teadlased tegid hiljuti Sambias Kalambo juga kohas olulise arheoloogilise avastuse. Nad leidsid 476,000 XNUMX aasta taguse hunniku omavahel ühendatud palke, mis näitab, et varased inimesed kasutasid puitu konstruktsioonide ehitamiseks palju varem, kui seni arvati.

Varase kiviaja puidust esemed on arheoloogilistes dokumentides uskumatult haruldased, kuna puit on aja jooksul lagunenud. Kuid unikaalsed veekogud Kalambo juga kohas säilitasid need palgid, muutes need vanimaks tõendiks seni leitud puitkonstruktsioonide kohta.

Uurijad avastasid paigalt ka kiilu, kaevepulga, lõigatud palgi ja sälgulise oksa. Puidujäänuste lõikejälgi uurides jõudsid nad järeldusele, et varased inimesed meisterdasid ja monteerisid suuri palke, võib-olla vundamentide või eluruumide osade loomiseks.

See uus leid seab kahtluse alla varasema eelduse, et varajane puidukasutus piirdus relvadega, nagu odad ja kaevamispulgad. See viitab sellele, et tahtlik puidutöötlemine toimus juba pool miljonit aastat tagasi. Ajakirjas Nature avaldatud uuring heidab valgust puidutöötlemistehnikatele ja varajaste inimeste võimalustele paleoliitikumi ajastul.

Säilitatud palkidel on ka puidutöötlemisstiil, mida mujal Aafrikas ega Euraasias samast ajastust ei kohta, muutes selle avastuse veelgi ainulaadsemaks. Blokeerivad palgid annavad väärtuslikku teavet varajaste inimeste ehitustavadest ja puidu kasutamisest ehitusmaterjalina.

See murranguline uurimistöö avab võimalused varajaste inimtsivilisatsioonide ja nende arhitektuuripraktikate edasiseks uurimiseks. See täiendab meie arusaama varajaste inimeste leidlikkusest ja leidlikkusest looduslike materjalide kasutamisel ehituseesmärkidel.

Allikad:

– Liverpooli ülikool

– Aberystwythi ülikool

– Loodusajakiri

Tasmaania tiigri DNA avati RNA analüüsi abil, laiendades geneetilisi uuringuid

Teadlased on saavutanud suure läbimurde paleogenoomika valdkonnas, ekstraheerides ja analüüsides edukalt ribonukleiinhapet (RNA) säilinud 130-aastasest Tasmaania tiigriproovist. See on esimene kord, kui väljasurnud liigilt on saadud RNA-d, mis on geeniuuringutes oluline verstapost.

Paleogenoomika keskendub iidsete ja väljasurnud liikide geneetilise materjali uurimisele, et mõista nende evolutsiooni, populatsiooni muutusi ja ökoloogilisi rolle. Kuigi DNA sekveneerimine on selles valdkonnas olnud väärtuslik tööriist, on sellel piiranguid üksikasjaliku teabe pakkumisel geeniekspressiooni dünaamika ja regulatsiooni kohta.

RNA seevastu osaleb geeniekspressioonis ja võib anda spetsiifilist teavet koespetsiifilise geeni aktiivsuse kohta. Tasmaania tiigri lihas- ja nahakoest ekstraheeritud RNA-d analüüsides said teadlased väärtuslikku teavet selle geneetilise aktiivsuse, näiteks lihastüüpide ja verega seotud tunnuste kohta.

Lisaks parandas uuring Tasmaania tiigri genoomi annotatsiooni, tuvastades uusi geneetilisi elemente ja mikroRNA-sid, mis olid varem tundmatud. Analüüs näitas ka iidsete RNA viiruste olemasolu koes, pakkudes potentsiaalseid teadmisi viiruste arengust aja jooksul.

See murranguline uuring ei anna mitte ainult sügavamat arusaamist väljasurnud liigi geneetilisest dünaamikast, vaid avab ka põnevaid väljavaateid edasiseks uurimiseks paleogenoomika valdkonnas. Avades RNA-s talletatud geneetilise teabe, saavad teadlased laiendada oma teadmisi muistsest elust ja selle geneetilisest keerukusest.

Allikas:

– Genoomiuuringute ajakiri

Teadlased loovad geneetiliselt muundatud siidiusside abil tugevat ja jätkusuutlikku ämbliksiidi

Hiina Donghua ülikooli teadlased on välja töötanud uut tüüpi ämbliksiidi, mis on oluliselt tugevam ja sitkem kui traditsioonilised materjalid nagu Kevlar. Teadlased saavutasid selle läbimurde, kasutades ämbliksiidi tootmiseks geneetiliselt muundatud siidiusse.

Ämbliksiid on tuntud oma erakordse tugevuse ja vastupidavuse poolest, kuid on osutunud raskeks kaubanduslikult paljundada. Siidi- ja polüamiidkiudude omadusi kombineerides lõid teadlased ämblik-siidikiud, mis on ühtaegu tugevad ja sitked.

Eesmärk oli toota keskkonnasõbralikke kiude, mida oleks lihtne valmistada. Sünteetilised kiud nagu nailon ja kevlar on tugevad, kuid mitte looduslikud. Geneetiliselt muundatud siidiusside kasutamine võimaldas teadlastel kopeerida ämbliksiidi looduslikke omadusi kulutõhusal ja skaleeritaval viisil.

See uus leiutis võib muuta revolutsiooni erinevates tööstusharudes, sealhulgas tekstiili- ja kirurgiamaterjalides. Väga vastupidavad ja jätkusuutlikud ämblik-siidkiud võiksid asendada sünteetilisi materjale, pakkudes keskkonnasõbralikumat alternatiivi.

Ämbliksiidi turustamise edasisel arengul võib olla laialdasi rakendusi ja see võib mõjutada mitmeid sektoreid, edendades säästvamat ja keskkonnateadlikumat lähenemist materjali tootmisele.

Allikas:

– Asjade päevik

Uuring paljastab emade aju närviraja, mis reageerib imikute nuttudele

New Yorgi ülikooli meditsiinikooli teadlaste hiljutine uuring heidab valgust emade aju närvirajale, mis reageerib imiku nutule. Leiud näitavad, et konkreetne närvirada kannab kuulmissignaale imiku nututest emade ajus oksütotsiini tootmise eest vastutavatele neuronitele.

Oksütotsiin mängib olulist rolli ema protsessides, nagu sünnitus ja imetamine. Uuringus, mis viidi läbi emade hiirte ja nende imikute peal, uuriti oksütotsiini vabanemisega seotud närviraja aktiveerimist vastusena imiku nutule.

Uuringus kasutati hiirte närvisignaalide mõõtmiseks elektrofüsioloogilisi salvestusi ja fotomeetrilisi meetodeid. Uuring näitas, et oksütotsiini närvirada vallandas spetsiaalselt imikute nuttu, mis näitab unikaalset reaktsiooni võrreldes teiste helidega.

See närvirada toimib lülitina, kontrollides oksütotsiini vabanemist ja mõjutades ema käitumist, kui ta kuuleb oma lapse nuttu. Uuring näitab, kuidas beebi sensoorsed näpunäited integreeritakse ema ajju, tagades tõhusaks lapsevanemaks olemiseks sobivad vastused.

Neuraalsete mehhanismide mõistmine, mis on tingitud ema reaktsioonidest imikute nutule, võib anda ülevaate sidemete ja hooldamise keerukusest. Uuringu tulemused aitavad meil mõista ajufunktsiooni, käitumise ja emade instinktide vahelist keerulist seost.

Allikas:

– Loodusajakiri