Ülevaade Annelidide bioloogilisest mitmekesisusest Clarion-Clippertoni tsoonis

Hiljutine uuring on andnud uusi teadmisi anneliidide bioloogilisest mitmekesisusest Clarion-Clippertoni tsoonis (CCZ), mis on maailma suurim süvamere mineraalide uurimise piirkond. Annelid, mille hulka kuuluvad ussid, on üks suurimaid makroselgrootute rühmi, mida leidub CCZ merepõhja katvas mudas.

Göteborgi ülikooli ja Londoni loodusloomuuseumi teadlased kasutasid CCZ-s enam kui 300 anneliidiliigi tuvastamiseks traditsiooniliste morfoloogiliste lähenemisviiside ja kaasaegsete molekulaarsete tehnikate kombinatsiooni. See hõlmab 129 liiki 22 anneliidi perekonnas, millest paljusid peetakse teaduse jaoks uuteks.

CCZ bioloogilise mitmekesisuse mõistmine on oluline nende ainulaadsete ökosüsteemide kaitsest teavitamiseks, eriti kuna selles piirkonnas võivad peagi olla ärilised süvamere kaevandamised. Taksonoomia, organismide klassifikatsioon, on selle mõistmise jaoks ülioluline. Kahjuks saavad pehme kehaga anneliidid kogumise käigus sageli kahjustatud, mistõttu traditsioonilised morfoloogilised lähenemisviisid on piiratud. Seetõttu kasutatakse DNA tehnikaid üha enam morfoloogilise identifitseerimise täiendamiseks.

Teadlased on teinud märkimisväärseid jõupingutusi oma anneliidiandmete avaldamiseks ja jagamiseks, et saada kasu laiemale teadusringkonnale ja süvamere kaevandamisega seotud otsustusprotsessis osalevatele sidusrühmadele. Nende CCZ-anneliidide kontrollnimekiri, kuigi see on endiselt osaline, on oluline samm piirkonna metsloomade jaoks mõeldud juhendite loomisel.

Kuna Rahvusvaheline Merepõhjaamet kaalub kaevandamistaotlusi CCZ jaoks, on bioloogiliste andmete kasutamine keskkonnajuhtimiseks muutunud olulisemaks kui kunagi varem. See uuring aitab kaasa teadmistelünka kaotamisele CCZ bioloogilise mitmekesisuse kohta ja rõhutab vajadust täiendavate uuringute ja kaitsemeetmete järele nendes ainulaadsetes süvamereelupaikades.

