Ülevaade 2D-materjalide edusammudest ja rakendustest

By

See artikkel tõstab esile Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) direktori Roman Engel-Herberti ja PDI vanemteadlase Joao Marcelo J. Lopesi hiljutise ülevaate kahemõõtmeliste kihtmaterjalide kohta ( 2DLM). Nende ülevaade pealkirjaga "Viimased edusammud 2D-materjaliteoorias, sünteesis, omadustes ja rakendustes" avaldatakse ACS Nanos. Autorid annavad väärtuslikke teadmisi nende materjalide sünteesi ja omaduste praegustest suundumustest ja tulevikuväljavaadetest.

Ülevaade ammutab inspiratsiooni 9. aastal toimunud 2022. iga-aastasest Graphene and Beyond seminarist. See hõlmab ka PDI hiljutist tööd kvaliteetsete magnetiliste heterostruktuuride kasvatamisel, kasutades epitaksiaalseid meetodeid. Ülevaates käsitletakse laia valikut teemasid, sealhulgas teooria, süntees ja töötlemine, materjali omadused, materjalide integreerimine, seadmete uurimine ja keerutatud 2D heterostruktuurid.

Mõned ülevaates käsitletavad põhiteemad hõlmavad defektide ja interkalantide modelleerimist, keskendudes moodustumise radadele ja strateegilistele funktsioonidele. Samuti tõstetakse esile masinõppe rolli sünteesis ja tajumises. Ülevaade rõhutab olulisi arenguid erinevate 2D-materjalide sünteesil, töötlemisel ja iseloomustamisel. Lisaks uurib see nende materjalide optilisi ja fononomadusi, mida kontrollivad materjali ebahomogeensus, mitmemõõtmeline pildistamine, biosenseerimine ja masinõppe analüüs.

Tutvustatakse segadimensiooniliste heterostruktuuride kontseptsiooni, mis kasutavad 2D ehitusplokke järgmise põlvkonna loogika- ja mäluseadmete jaoks. Autorid uurivad ka keerdnurga homoliitmike tähtsust kvanttranspordis ja pakuvad tulevikuväljavaateid 2DLM-i valdkonnale.

Ülevaate koostamisel osalevad eksperdid erinevatest USA instituutidest ja rahvusvahelistest institutsioonidest, nagu Innsbrucki ülikool. See koostöö tagab tervikliku ja globaalse vaatenurga 2D-materjalide edusammudele ja rakendustele.

Üldiselt annab Engel-Herberti ja Lopesi ülevaade põhjaliku ülevaate valdkonna hetkeseisust ja pakub põnevaid väljavaateid 2D-materjalide tulevikuks.

Allikas:

– Yu-Chuan Lin jt, Hiljutised edusammud 2D materjaliteoorias, süntees, omadused ja rakendused, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– „Insights to 2D material from International koostöö” (2023, 17. oktoober) saadi 17. oktoobril 2023 uudisteveebisaidilt Phys.org.