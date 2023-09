Elamine nagu analoogastronaut Antarktikas

2022. aasta novembris alustas Tara Sweeney uurimisekspeditsiooni Thwaitesi liustikule Lääne-Antarktikas. Kuigi tema peamine eesmärk oli uurida liustiku geoloogiat ja jää sulamist, ei saanud Sweeney jätta meelde, mis tunne võib olla kosmoseuurija. Endise õhuväe ohvitseri ja praeguse kuugeoloogia doktorandina tundis ta sarnasust Antarktika ekspeditsioonide ja kosmosemissioonide vahel.

Kosmose teadlased on aastaid uurinud äärmuslikes keskkondades, nagu Antarktika, elavate inimeste kogemusi, et paremini mõista väljakutseid ja tingimusi, millega astronaudid võivad teistel planeetidel kokku puutuda. Need polaarekspeditsioonid on kosmoseuuringute väärtuslik analoog, pakkudes ülevaadet pikaajaliste missioonide füsioloogilistest ja psühholoogilistest aspektidest.

Oma 16-päevase Thwaitesi liustikul viibimise ajal elas Sweeney ja tema meeskond telkides ja trotsisid karme ilmastikutingimusi. Nad seisid silmitsi tormide ja lumetormidega ning veetsid päevi telkides lõksus. Sweeney avastas end isegi valgendatuna, võrreldes seda kogemust lauatennisepalli sees viibimisega. Vaatamata väljakutsetele tundis ta keskendumis- ja põnevustunnet, mida ta oma kodumandril veel kogenud polnud.

2023. aasta analoogastronautide konverentsil osalemine mais andis Sweeneyle ainulaadse võimaluse analoogastronautide kogemust täiendavalt uurida. Konverents tõi kokku isikud, kes simuleerivad pikaajalisi kosmosereise Maal. Arizona kõrbes asuvas iseseisvas elupaigas Biosphere 2 toimunud ürituse eesmärk oli mõista vaenulikele planeetidele elamiskõlbliku keskkonna loomise elujõulisust.

Sweeney teekond Thwaitesi liustikule ja osalemine analoogastronautide konverentsil rõhutavad polaaruuringute ja kosmosemissioonide vahelist seost. Need kogemused pakuvad väärtuslikke teadmisi füüsilistest ja vaimsetest väljakutsetest, millega astronaudid võivad tulevastel missioonidel Kuule, Marsile ja mujale kokku puutuda.

Allikad:

- Texase ülikool El Pasos (ülikool)

- Analoog-astronautide konverents (konverents)