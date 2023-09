Surmava Nipah viiruse salapärane taassünd Keralas, Indias

By

Keralas Kozhikode haiglas seisis intensiivravi spetsialist Anoop Kumar silmitsi segase olukorraga. Neli sama pere liiget olid sattunud tema haiglasse sarnaste sümptomitega nagu palavik, köha ja gripitaoline haigus. Perekonna haiguslugu süvenedes avastasid nad, et kahe väikese õe-venna isa suri hiljuti sarnaste sümptomitega. Meeskond lõi kiiresti ühenduse surmava Nipah viirusega.

Esmakordselt Keralas 2018. aasta mais tuvastatud Nipah viirus on zoonootiline viirus, mis arvatakse levivat nahkhiirtelt inimestele. Sellel on kõrge suremusmäär, mis jääb vahemikku 40–75 protsenti. 2018. aasta puhangus nakatus 18 inimest ja 17 suri. Nipahi jaoks pole lubatud ravi ega vaktsiine, mistõttu on kiire tuvastamine ja ohjeldamine ülioluline.

Haigla meeskond isoleeris patsiendid ja saatis proovid testimiseks. Kolm patsienti, sealhulgas surnud isa poeg ja vend, andsid Nipah' suhtes positiivse tulemuse. Teisel sarnaste sümptomitega sõltumatul patsiendil oli samuti positiivne test. Surnud isa Mohammed Ali esialgne juhtum tuvastati selle haiguspuhangu varaseima juhtumina, kuid viiruse 14–21-päevase peiteperioodi tõttu võib esineda ka teisi tuvastamata juhtumeid.

Nipahi kinnitamine käivitas Kerala rahvatervise ametivõimude kiire reageerimise. Võeti kasutusele meetmed puhangu ohjeldamiseks ja edasise leviku tõkestamiseks. Arvestades viiruse leviku võimalikke katastroofilisi tagajärgi, on esmatähtis haigusjuhtude varajane avastamine ja isoleerimine.

Nipah levib otsese kontakti kaudu nakatunud loomadega, näiteks nahkhiirte või sigadega, või saastunud toidu või vee tarbimise kaudu. Tihe kontakt nakatunud inimestega võib samuti viirusega kokku puutuda. Kerala on olnud tunnistajaks mitmele Nipah' puhangule ja järelevalvetööd jätkuvad.

See hiljutine Nipah viiruse taastekke tuletab meelde zoonootiliste haiguste põhjustatud jätkuvat ohtu ning vajadust tugeva järelevalve, kiire tuvastamise ja tõhusate ohjeldamisstrateegiate järele.

