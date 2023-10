Astronoomid on tunnistajaks esimesele infrapuna-aurorale Uraanil, mis heidab valgust veidratele magnetväljadele

Astronoomid on teinud murrangulise avastuse, jälgides planeedil Uraanil esimest korda infrapuna-aurorat. See põnev areng pakub väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi kaugetel jäistel hiiglastel eksisteerivatest omapärastest magnetväljadest.

Aurorae, üldtuntud kui virmalised ja lõunatuled, on tavaliselt põhjustatud päikesetuultest, mis põrkuvad Maa atmosfääris kõrgelt laetud osakestega. See kokkupõrge ioniseerib osakesed, pannes need kiirgama valgust ja tekitades lummavad rohelised ja lillad kuvad, mida näeme polaaraladel.

Sarnaseid aurora vorme on täheldatud ka teistel planeetidel, näiteks Jupiteri ja selle kuude rahutu taevas. 1986. aastal andis Voyager 2 sond esimese pilgu Uraani ultraviolettkiirgusele. See hiljutine avastus tähistab aga esimest korda, kui planeedil on dokumenteeritud infrapuna aurora.

Erinevalt Maa atmosfäärist, mis koosneb peamiselt lämmastikust ja hapnikust, on Uraani atmosfäär, kus domineerivad vesinik ja heelium. Selle tulemusena kiirgavad Uraanil asuvad aurorad valgust väljaspool nähtavat spektrit lainepikkustel, näiteks infrapuna. See tähendab, et need taevanäidikud jäävad inimsilmale nähtamatuks ja neil puuduvad meie koduplaneedil nähtud erksad värvid.

Sellegipoolest suutsid teadlased Hawaiil asuva võimsa Keck II teleskoobi abil jälgida ja analüüsida Uraani kiiratava infrapunavalguse spetsiifilisi lainepikkusi. Nad keskendusid laetud osakese H3+ kiirgavale infrapunavalgusele, mis aitab mõõta osakese temperatuuri ja atmosfääri tihedust.

Teadlased leidsid, et H3+ tihedus Uraani atmosfääris suurenes vaatamata minimaalsetele temperatuurimuutustele jahmatavad 88 protsenti. Nad omistavad selle auraalsele aktiivsusele, mis tekitab intensiivistunud ionisatsiooni. Need leiud annavad olulise tõendi teooriale, et energeetilised aurorad mängivad olulist rolli gaasiliste hiiglaslike planeetide, nagu Uraan, soojendamisel, tõrjudes soojust auroralt magnetekvaatori poole.

Lisaks on Uraani ja selle jäise vaste Neptuuni ebatavalised magnetväljad teadlasi pikka aega segadusse ajanud. Nende planeetide magnetpoolused on kummalisel kombel nende pöörlemistelgedega valesti joondatud. Kuna aurora aktiivsus on tihedalt seotud planeedi magnetväljaga, usub meeskond, et Uraani aurora uurimine võib aidata lahti harutada valesti joondatud magnetväljade taga peituvat müsteeriumi.

Huvitaval kombel võib see uuring valgustada ka Maal toimuvaid mõistatuslikke protsesse, nagu geomagnetiline pöördumine, kus planeedi põhja- ja lõunapoolused vahetavad tõhusalt kohti. Nende nähtuste mõju mõistmine on Maa magnetväljast sõltuvate süsteemide, sealhulgas satelliitide, side ja navigatsiooni jaoks ülioluline.

Murranguline uuring, mida juhtis Leicesteri ülikooli füüsika- ja astronoomiakooli doktorant Emma Thomas, laiendab meie arusaama meie päikesesüsteemi kaugetest jäistest hiiglastest. Uraani aurora saladusi ja selle magnetvälja saladusi lahti harutades loodavad teadlased saada väärtuslikku teavet teiste sarnaste omadustega eksoplaneetide kohta, mis võib paljastada nende sobivuse elu toetamiseks.

Korduma kippuvad küsimused

K: Mis on aurora?



V: Aurora on loodusnähtus, mis on põhjustatud päikesetuulte ja planeedi atmosfääri laetud osakeste vastasmõjust, mille tulemuseks on valguse kiirgamine.

K: Mis põhjustab virmalisi ja lõunatulesid Maal?



V: Virma- ja lõunatuled on põhjustatud päikesetuultest, mis põrkuvad kokku Maa atmosfääri laetud osakestega, eriti planeedi pooluste läheduses.

K: Miks on Uraanil olevad aurorad inimsilmale nähtamatud?



V: Uraanil asuvad aurorad kiirgavad valgust väljaspool nähtavat spektrit lainepikkustel, näiteks infrapuna. Kuna inimsilm suudab tajuda ainult nähtavat valgust, jäävad need aurorad nähtamatuks.

K: Kuidas avastati Uraani infrapuna aurora?



V: Teadlased kasutasid Hawaiil asuvat Keck II teleskoopi, et jälgida ja analüüsida planeedi Uraani kiirgava infrapunavalguse konkreetseid lainepikkusi, keskendudes H3+-na tuntud laetud osakese kiirgavale valgusele.

K: Kuidas võiks Uraani aurora uurimine aidata mõista Maa magnetvälja?



V: Uraani valesti joondatud magnetväli annab teadlastele võimaluse uurida auraalse aktiivsuse ja magnetväljade mõju. See uurimus võib anda ülevaate sellistest protsessidest nagu geomagnetiline ümberpööramine, mis võib mõjutada Maa magnetvälja ja sellest sõltuvaid süsteeme.