Imikute varajase eneseteadvuse saladuste avamine

Murranguline uuring on näidanud, et isegi kõige noorematel imikutel, kes on juba neljakuused, on eneseteadvuse tunnused. See avastus on tekitanud värske arusaama varasest kognitiivsest arengust ja sellel on sügav mõju meie arusaamale inimteadvusest.

Selles uuringus jälgisid ja analüüsisid teadlased imikute käitumist hoolikalt kavandatud katsete käigus. Kasutades ainulaadset visuaalsete näpunäidete ja peegli peegelduste kombinatsiooni, suutsid nad hinnata, kas imikud suudavad end eraldiseisvate isikutena ära tunda.

Tulemused olid jahmatavad. Leiti, et juba neljakuustel imikutel on selged eneseteadvuse tunnused. Nad demonstreerisid selliseid käitumisviise nagu oma keha puudutamine ja uurimine, samuti enesejuhitud liigutused, jälgides nende peegeldusi. See viitab teadlikule arusaamisele iseendast kui ümbritsevast erinevast.

Vastupidiselt varasematele veendumustele, et eneseteadvus areneb lapsepõlves palju hiljem, seab käesolev uuring kahtluse alla meie eelarvamused varaste kognitiivsete võimete kohta. See tähendab, et eneseteadvuse alus on olemas palju varem, kui seni arvati, pannes aluse paljudele keerukatele kognitiivsetele protsessidele, mis arenevad edasi kogu lapse elu jooksul.

FAQ:

K: Mis on eneseteadvus?

V: Eneseteadvus on võime tunda end teistest eraldiseisva indiviidina, millega sageli kaasneb oma mõtete, uskumuste ja emotsioonide mõistmine.

K: Kuidas uuring viidi läbi?

V: Uuring hõlmas imikute käitumise jälgimist ja analüüsimist visuaalsete näpunäidete ja peegelpeegelduste abil, et hinnata nende võimet ennast ära tunda.

K: Millised olid uuringu tulemused?

V: Uuring näitas, et juba nelja kuu vanustel imikutel on eneseteadlikkuse märke, mis seavad kahtluse alla varasemad uskumused, et eneseteadlikkus areneb palju hiljem lapsepõlves.

K: Miks on see uuring oluline?

V: See uuring annab värske vaatenurga varajasele kognitiivsele arengule, paljastades eneseteadvuse olemasolu palju nooremas eas, kui varem tunnustatud.