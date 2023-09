India rikkalik päikeseuuringute traditsioon

Indial on pikaajaline päikeseuuringute ajalugu, mis pärineb 19. sajandi lõpust. Riigi päikeseuuringuid algatas India meteoroloogiaosakonna esimene peadirektor HF Blanford, kes pakkus 1881. aastal välja, et on vaja täpseid andmeid päikese küttevõimsuse ja selle mõju kohta maapinnale. Ruchi Ram Sahni, teaduse populariseerimise pioneer Punjabis, liitus Blanfordi meeskonnaga 1885. aastal teise meteoroloogiareporteri abina.

Kodaikanali päikeseobservatoorium (KSO) asutati 1899. aastal ja sellest sai oluline päikeseastronoomia keskus. 1909. aastal tegi Briti astronoom J Evershed KSO-s murrangulise avastuse, mis sai tuntuks kui "Evershedi efekt". KSO mängis rolli ka kuulsa "Ramani efekti" avastamisel 1928. aastal, kusjuures KS Krishnan oli üks uurimistöö kaasautoritest.

India päikeseuuringute pärandi jätkamiseks asutati 1971. aastal Bengalurus India Astrofüüsika Instituut (IIA). See ühendas Kodaikanali ja Kavaluri vaatluskeskused ning on sellest ajast alates andnud olulise panuse päikeseuuringutesse. IIA on välja töötanud Visible Line Emission Coronagraphi, mis on tulevase India vaatluskeskuse Aditya-L1 põhikomponent.

Aditya-L1 peaks jõudma sihtkohta järgmise aasta alguses, kus see jälgib päikese fotosfääri, kromosfääri ja välimisi kihte. Selle esmane eesmärk on aga uurida kosmoseilma ja jälgida magnetvälja ettearvamatuid naelu, mis on põhjustatud päikese koronaalse massi väljutamisest. Need koronaalsed massiväljaheited võivad kujutada endast ohtu tehnoloogiast sõltuvale tsivilisatsioonile, kahjustades satelliite ja elektrivõrke.

Aditya-L1 missiooni ajastus langeb kokku päikeselaikude aktiivsuse tsükli eeldatava tipuga 2026. aastal. Teised organisatsioonid, nagu NASA ja Ühendkuningriigi valitsus, on samuti jälginud kosmoseilma, et maandada selle võimalikke riske.

India kosmilise kiirguse katsed on andnud olulise panuse ka kosmoseuuringutesse. India ja Jaapani koostöös läbi viidud eksperiment GRAPES-3 avastas "Maa magnetkilbi mööduva nõrgenemise", mis korreleerus 2015. aasta päikesetormiga. See ajakirjas Physical Review Letters avaldatud uurimus näitas tormi täpse saabumisaja tähtsust. ennustus majanduskahju minimeerimiseks globaalse seiskamise ajal.

India rikkalik päikeseuuringute traditsioon koos kasvavate teadmistega kosmoseilma seire alal tõstab esile riigi pühendumust teaduslike teadmiste edendamisele ja kaitsele päikese aktiivsusega seotud võimalike ohtude eest.

Allikad: Arun Kumar Grover