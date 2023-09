India Moon Rover tuvastas võimaliku kuuvärina

India Kuu-missioon Chandrayaan-3 võis avastada tõendeid Kuu pinnal toimuvast "kuuvärinast". Vikrami maandurile kinnitatud Kuu seismilise aktiivsuse instrument (ILSA) tuvastas seismilise aktiivsuse 26. augustil, tähistades esimest võimalikku kuuvärinat alates 1970. aastatest. See avastus koos India Pragyani kulguri liikumisega võib anda väärtuslikku teavet Kuu geoloogilisest koostisest.

Kuuvärin tuvastati vahetult pärast seda, kui maandur Vikram 23. augustil Kuu lõunapoolusele langes. India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO) teatas, et sündmus näib olevat loomulik ja seda praegu uuritakse. Apollo Kuu-missioonid 1960. ja 1970. aastatel olid esimesed, mis tuvastasid Kuu seismilise aktiivsuse, paljastades selle keeruka geoloogilise struktuuri.

Hiljutised edusammud analüüsivahendite ja arvutimudelite vallas on võimaldanud teadlastel paremini mõista Kuu sisemust. Uuringud on näidanud, et Kuul on tõenäoliselt rauast tuum, mida ümbritseb tihe, tahke raudkuul. Lisaks võivad kuu sulanud vahevöö plekid ülejäänud osast eralduda, põhjustades maapinnale tõustes maavärinaid.

Kuu magnetväli erineb oluliselt Maa omast. Kui Maal on tugev magnetväli, siis Kuu sisemus on enamasti jääs ja sellel puudub tugev magnetväli. NASA Apollo missioonide käigus leitud kivimid viitavad aga sellele, et Kuul võis minevikus olla võimas geomagnetväli.

Chandrayaan-3 eesmärk on heita valgust nendele saladustele, jätkates Kuu pinna uurimist. Nii maandur kui ka kulgur on praegu puhkerežiimis, kuid jätkavad tööd, kui Kuu 22. septembril päevavalgele jõuab. Tänu oma päikeseenergiaga töötavatele võimalustele on need instrumendid hästi paigutatud, et paljastada Kuu sisemise struktuuri saladused ja anda väärtuslikku teavet selle ajaloost.

Allikad:

– India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO)

- NASA