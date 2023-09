India Aditya-L1 missioon kogub andmeid Maad ümbritsevate päikeseosakeste kohta

By

India Aditya-L1 missioon on alustanud andmete kogumist Maad ümbritsevate osakeste käitumise kohta. 2. septembril startinud missiooni eesmärk on uurida päikese tegevust, et mõista paremini kosmoseilma ja selle mõju Maale.

Kosmoselaeva Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) instrument aktiveeriti 10. septembril, samal ajal kui kosmoselaev oli Maast umbes 31,068 XNUMX miili kaugusel. STEPS koosneb kuuest andurist, mis mõõdavad eri suundades supersoojuslikke ja energeetilisi ioone ja elektrone madala ja kõrge energiaga osakeste spektromeetrite abil.

Aditya-L1 suundub Maa-Päikese Lagrange Pointi 1 poole, mis asub umbes 1 miljoni miili kaugusel. Kosmoseaparaat jätkab meie planeeti ümbritsevate osakeste vaatlemist sellelt kaugelt orbiidilt. Kogutud andmed aitavad teadlastel uurida päikesetuule ja kosmose ilmastikunähtuste päritolu, kiirendust ja anisotroopiat (intensiivsuse ja omaduste varieerumine sõltuvalt suunast).

Missiooni pardal on kokku seitse teadusinstrumenti. Neli neist instrumentidest keskenduvad Päikese otsesele vaatlemisele, ülejäänud kolm mõõdavad osakesi Lagrange'i punktis 1, et uurida päikese dünaamika mõju planeetidevahelises keskkonnas.

India eelmine Kuu-missioon Chandrayaan-3 maandus edukalt Kuu pinnal 23. augustil. Kui missioon on praegu kuuöö üleelamiseks unerežiimis, siis India Kosmoseuuringute Organisatsioon (ISRO) plaanib maanduri ja kulguri äratada, kui Päike tõuseb Kuu kraatrilisele pinnale.

Aditya-L1 missiooniga ja keskendudes Päikese uurimisele, soovib India parandada oma arusaamist kosmoseilmast ja aidata kaasa laiema teadlaskonna teadmistele meie peremeestähe kohta.

Allikad:

- India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO)

- Gizmodo