Hanle Dark Sky Reserve: amatöörastronoomide varjupaik

Hanle küla, mis asub Changthangi looduskaitsealal, on tuntud oma põlise tumeda taeva ja kuivade ilmastikutingimuste poolest, mistõttu on see ideaalne koht astronoomilisteks uuringuteks. India astronoomiaobservatooriumi ja maailma suuruselt teise optilise teleskoobi koduks määrati Hanle hiljuti Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) liidu territooriumil Ladakhis.

HDSR-i eesmärk on kaitsta piirkonda inimese põhjustatud valgusreostuse eest ja säilitada selle tähelepanuväärne pimedus astronoomiliste vaatluste jaoks. Samuti edendab see turismi, pakkudes külastajatele võimalust kogeda öise taeva ilu. Amatöörastronoomid on Hanlesse pikka aega tõmmanud selle erakordselt tumeda taeva tõttu, mis võimaldab neil vaadelda nõrku taevaobjekte ja jäädvustada üksikasjalikke fotosid.

Hanles peetud staaripeo üks tipphetki oli võimalus olla tunnistajaks haruldastele astronoomilistele nähtustele, nagu "vale koit" ja "sodiaadivalgus". Vale koit viitab päikesetõusueelsele helendusele, mida saab jälgida ainult kõige pimedamatest kohtadest, samas kui sodiaagivalgus on nõrk päikesevalgus, mida hajutab tolm Päikesesüsteemi tasapinnal.

Osalejad erinevatest India paikadest, sealhulgas Bengalurust, Chennaist, Delhist, Mandist, Ahmedabadist, Lakshadweepist ja Mumbaist, aga ka kohalikud külaelanikud ja turistid kogunesid Hanlesse, et saada osa staaripeost. Sündmus meelitas kohale nii amatöörastronoome kui ka visuaalseid vaatlejaid, kes suutsid hinnata HDSR-i Bortle-1 (kõige tumedamas) taevas nähtavaid ebaselgeid nõrku galaktikaid.

Püüdes kaasata kohalikku kogukonda ja edendada astroturismi, on India Astrofüüsika Instituut (IIA) andnud valitud külaelanikele väikesed teleskoobid ja koolitanud neid "astronoomiasaadikuteks". See algatus mitte ainult ei aita kaasa piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule, vaid tagab ka selle, et turistid saavad öise taeva kohta asjatundlikke juhiseid ja teavet.

Tulevikku vaadates plaanivad korraldajad muuta HDSR Star Party iga-aastaseks ürituseks, lootes meelitada kohale astronoomiahuvilisi nii Indiast kui ka välismaalt. Kohalike kogukondade jätkuval toel ja IIA jõupingutustel jääb Hanle taevas nii tähevaatlejate kui ka astronoomide jaoks hinnaliseks sihtkohaks.

