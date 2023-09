Äsja märgatud: India Chandrayaan-3 Lander ja Rover Kuul

India Chandrayaan-3 missioon, mis maandus edukalt Kuule 23. augustil, on jäädvustatud uutele piltidele, mille tegi teine ​​Kuusond. India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO) avaldas 2. aastal Kuu orbiidile saabunud Chandrayaan-2019 kuumissiooni radaripildid.

Kuigi Chandrayaan-3 maandur on praegu passiivne, on kahenädalase pimeduse tõttu Kuu lähiküljel, kus see maandus, võimalus, et see ärkab pärast päikesevalguse naasmist. ISRO ametnikud on aga kinnitanud, et maandur ja selle väike kulgur nimega Pragyan on kõik oma peamised eesmärgid juba täitnud. Pragyan võttis edukalt kasutusele oma maandurilt Vikram ja jäädvustas pilte selle ümbrusest.

See pole esimene kord, kui India Kuu missiooni kosmosest vaadeldakse. NASA Lunar Reconnaissance Orbiter on ajaloolisest missioonist juba jäädvustanud kõrglahutusega pilte. Indiast on saanud Nõukogude Liidu, USA ja Hiina järel neljas riik, mis on edukalt Kuule maandunud.

Lisaks India missioonile sihivad paljud teised riigid ka Kuu lõunapoolust, et uurida selle piirkonna jäävarusid. NASA kavatseb rajada piirkonda ühe või mitu baasi, et kasutada Kuujääd astronautide ja masinate toetamiseks osana oma Artemise programmist, mille eesmärk on luua 2020. aastate lõpuks püsiv inimeste kohalolek Kuul ja selle ümbruses.

Kui India on oma Kuu-missiooniga edukas olnud, on ka teised riigid ja eraettevõtted viimasel ajal teinud katseid Kuule maanduda. Venemaa sond Luna-25 kukkus eelmisel kuul oma maandumiskatsel alla ja Jaapani kosmoseagentuur JAXA saatis Kuule maanduri SLIM, mis proovib lähikuudel maanduda.

Üldiselt on India Chandrayaan-3 missioon saavutanud Kuu uurimisel olulisi verstaposte ja teiste Kuusondide jäädvustatud pildid näitavad riigi edu kosmoses uute piiride saavutamisel.

