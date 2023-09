India kosmoseagentuur üritab äratada Chandrayaan-3 Landerit ja Roverit

India kosmoseuuringute organisatsiooni (ISRO) insenerid on pärast kahenädalast kuuööd üritanud äratada Chandrayaan-3 kuumaandurit ja kulgurit. ISRO teatas reedel, et nad on püüdnud luua sidet maanduriga Vikram ja kulguriga Pragyan, et teha kindlaks nende ärkamisseisund. Nende esmaspäevased katsed pole aga veel vastust andnud.

Chandrayaan-3 maandus edukalt Kuu lõunapooluse lähedal 23. augustil, muutes India USA, Venemaa ja Hiina järel neljandaks Kuule maandumise saavutanud riigiks. Pärast maandumist uuris Pragyani kulgur maandumiskohta ja saatis Maale pilte, samal ajal kui Vikram viis läbi teaduslikke katseid, sealhulgas mõõtis Kuu regoliidi pealmise kihi temperatuuri ja analüüsis Kuu tolmu keemilist koostist. Väävli olemasolu Kuu tolmus võib anda ülevaate varasemast vulkaanilisest tegevusest.

Pragyani kulgur lülitati puhkerežiimi 2. septembril ja maandur Vikram järgis seda kaks päeva hiljem. Kuigi missioon oli oma põhieesmärgid täitnud, loodab ISRO, et maandur ja kulgur on kuuöö üle elanud.

Chandrayaan-3 on India teine ​​katse Kuule maanduda. Eelmine missioon Chandrayaan-2 koges 2019. aastal tarkvaratõrke tõttu krahhi. Orbiiter Chandrayaan-2 on aga endiselt töökorras ja jätkab Kuu uurimist Kuu orbiidilt.

Püüdlused Vikrami maanduri ja Pragyani kulguriga kontakti loomiseks jätkuvad, kuid eduvõimalused vähenevad iga tunniga. ISRO on jätkuvalt otsustanud uurida ja avada Kuu lõunapooluse saladusi.

