India ambitsioonikad kosmosemissioonid: valmistumine tulevikuks

India saavutas hiljuti kosmoseuuringute verstaposti, maandudes Chandrayaan-3 edukalt Kuu lõunapoolusele, tehes sellest neljanda riigi, kes on sellise saavutusega hakkama saanud. Sellele edule tuginedes on India Kosmoseuuringute Organisatsioon (ISRO) juba võtnud sihikule uued missioonid, sealhulgas päikesemissioon Aditya-L1 ja inimeste kosmoselendude missioon Gaganyaan.

Aditya-L1 missioon peaks jõudma sihtpunkti Päikese poole järgmise aasta jaanuari keskel. Samal ajal on Gaganyaani missioon ISRO esimene inimeste kosmoselendude missioon, mille eesmärk on saata kolmest astronaudist koosnev meeskond madalamale Maa orbiidile. Selle ambitsioonika projekti jaoks on eraldatud 10,000 XNUMX miljonit rubla.

India plaanib 2035. aastaks rajada ka oma kosmosejaama nimega Bharatiya Antariksha Station. Lisaks on ISRO eesmärgiks saata inimesed Kuule aastaks 2040, mis on üks India seni ambitsioonikamaid kosmoseprojekte.

Gaganyaani projekti osana viis ISRO hiljuti läbi Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), mis on esimene mehitamata katsete seeriast. Selle katse eesmärk oli hinnata sõidukite alamsüsteeme ja meeskonna põgenemissüsteemi, samuti meeskonna mooduli omadusi ja aeglustussüsteeme kõrgemal kõrgusel. ISRO plaanib enne inimeste kosmoselende läbi viia veel kolm mehitamata katsesõiduki missiooni.

Pealegi plaanib ISRO pärast India edukat Marsi orbiidimissiooni 2014. aastal Mangalyaan-2-ga vastuvisiiti punasele planeedile. Kuigi missiooni ametlikke üksikasju ei ole veel avaldatud, peaks see kandma nelja kandevõimet, mis viivad Marsil läbi erinevaid katseid.

India kosmoseambitsioonid ulatuvad Marsist kaugemale, kuna ISRO plaanib tulevikus saata orbiidi Veenusele. Veenust nimetatakse suuruse ja massi sarnasuste tõttu sageli Maa kaksikuks, kuid nende kahe planeedi atmosfäär ja pinnatingimused erinevad drastiliselt. Esialgsete aruannete kohaselt võiks Venus Orbiter Mission nimega Shukrayaan-1 olla varustatud viie instrumendiga.

India hiljutised saavutused ja tulevikuplaanid kosmoseuuringute vallas näitavad tema pühendumust saada selles valdkonnas liidriks. Kuna silmapiiril on ambitsioonikad projektid, on India valmis andma olulise panuse meie arusaamisesse universumist.

