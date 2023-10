Kosmoseuuringute ettenägematud tagajärjed osoonikihile

Võitlus kliimamuutuste vastu hõlmab erinevaid strateegiaid, sealhulgas aerosoolide süstimist stratosfääri, et suurendada selle võimet peegeldada päikesekiiri. Selle tehnikaga seotud ebakindlus muudab aga teadlased ettevaatlikuks. Irooniline, et hiljutine kosmoseuuringute kasv aitab tahtmatult kaasa sarnasele probleemile, ehkki kontrollimatult.

Tehnoloogia areng ja kasvav erahuvi on toonud kaasa kosmosemissioonide tõusu, mille tulemusena on orbiidile viidud suur hulk satelliite. See mitte ainult ei suurenda kosmoseprahti, vaid tekitab ka muret toksiliste metallide sattumise pärast stratosfääri.

Hiljutises uuringus leiti, et stratosfääris on palju metalle, nagu liitium, alumiinium, vask ja plii. Teadlased kahtlustavad, et need metallid pärinevad rakettidest ja kosmoselaevadest. Nende metallide koostis sarnaneb kosmoselaevade sulamite koostisega, mis viitab sellele, et raketid on selle murettekitava suundumuse peamised tegurid.

Stratosfääris asub osoonikiht, mis kaitseb meid kahjuliku UV-kiirguse eest. Keemilised vastasmõjud stratosfääris tagavad, et osoonikiht neelab UV-kiirgust, mängides olulist rolli globaalsete ilmastikutingimuste reguleerimisel. Muutunud osoonikiht võib mõjutada ilmastikumustreid kogu maailmas, sealhulgas jugavoolude käitumist.

Uuring näitas, et peaaegu 10% olulistest osoonikihi säilitamise eest vastutavatest väävelhappeosakestest on nüüd nende kosmoseaparaadi metallidega rikutud. See kujutab kihile tundmatut ohtu, mis võib kosmoseuuringute populaarsemaks muutudes suureneda kuni 50%-ni.

Väga oluline on uurida ja rakendada meetmeid osoonikihi kaitsmiseks kosmoseuuringute mõju eest. Osoonikihi säilimine on inimeste ja kõigi meie planeedi eluvormide ohutuse tagamiseks hädavajalik.

Allikad:

– Allikas artikkel