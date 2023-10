Suurenenud C-vitamiini sisaldus võib leevendada kiivide vase toksilisust

Hiina Teaduste Akadeemia Wuhani botaanikaaia teadlased on avastanud, et askorbiinhappe (tuntud ka kui C-vitamiini) suurenenud tase võib suurendada vase taluvust ja leevendada kiivide vase toksilisust. See leid on oluline, kuna Pseudomonas syringae pv põhjustatud raske epideemia vastu võitlemiseks kasutatakse tavaliselt vasepõhiseid väetisi ja pestitsiide. actinidiae (Psa) kiivide kasvatamisel. Vase suurenenud kogunemine kiivides kujutab aga ohtu toiduohutusele ja inimeste tervisele.

Ajakirjas Journal of Hazardous Materials avaldatud uuringus hinnati 108 kiiviproovi vasesisaldust 27 erinevast kultivarist üle maailma. Teadlased leidsid, et punase või kollase viljalihaga kiivide vasesisaldus oli oluliselt suurem kui rohelise viljalihaga kiividel. Lisaks oli vase kontsentratsioon viljalihas ja -südamikes madalam kui viljakoores ja seemnetes.

Kõrge vasesisaldus põhjustas kiivitaimedele nähtavaid kahjustusi. Kui aga kiivitaimi toideti täiendava askorbiinhappega, siis kahju leevendati. Lisaks avastasid teadlased, et vase töötlemine suurendas askorbiinhappe sisaldust kiivide lehtedes ja reguleeris askorbiinhappe biosünteesis osalevaid võtmegeene.

Nende leidude kinnitamiseks ekspresseerisid teadlased üle GDP-L-galaktoosi fosforülaasi3 (GGP3) geeni transgeensetes kiivides, mille tulemuseks oli askorbiinhappe sisalduse märkimisväärne suurenemine võrreldes metsiktüübiga. Suurema askorbiinhappesisaldusega transgeensete kiivide liinidel oli vase toksilisuse vähenemine, parem fotosüntees, liigsete reaktiivsete hapnikuliikide eemaldamine ja stressiga seotud geenide ekspressiooni muutus.

See uuring näitab, et askorbiinhape mängib kiivide vase toksilisuse leevendamisel otsustavat rolli. Kaasatud mehhanismide mõistmisel võib olla võimalik välja töötada strateegiaid vasetaluvuse suurendamiseks ja parema toiduohutuse tagamiseks kiivide kasvatamisel.

Allikas:

Xiaoying Liu jt, Suurenenud askorbiinhappe süntees AcGGP3 üleekspressiooni tõttu leevendab vase toksilisust kiivides, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393