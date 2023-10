2023. aasta oktoobri suurejooneline rõngakujuline päikesevarjutus

Eelmisel nädalal kostitati Ameerika Ühendriikide kodanikke haruldase taevasündmusega, kui taevast ilutses rõngakujuline päikesevarjutus. See nähtus ilmneb siis, kui Päikese, Kuu ja Maa vahel on erakordselt täpne joondus, mille tulemusena varjab Kuu vari osaliselt Päikese, jättes tulise rõngataolise välimuse. Varjutus leidis aset 14. oktoobril ja paljudel osariikidel üle Põhja-Ameerika oli au olla selle aukartust äratava vaatepildi tunnistajaks.

Varjutuse ajal, kui Kuu on Maast kõige kaugemas punktis (apogee) või selle lähedal, ei saa see Päikest täielikult varjata. See loob vapustava visuaalse efekti, kuna Päikese välisservad jäävad nähtavale, moodustades särava rõnga. Meie Maa vaatenurgast oli varjutus vaatamisväärsus, kuid kosmosest vaadates oli see sama muljetavaldav.

NASA Maa polükromaatiline pildikaamera (EPIC), mis asub süvakosmose kliimavaatluskeskuse pardal, suutis jäädvustada kujutise Kuu varjust, mis heidab varjutuse ajal pimedust olulise osa Põhja-Ameerikast. See hetktõmmis tehti umbes kell 10:28 IST, näidates taevase joonduse põhjustatud jubedat pimedust.

Kui enamik USA-d sai olla tunnistajaks varjutuse osalisele versioonile, oli ainult kitsal osariikidel au seda kogeda selle täies hiilguses. "Rõngasuse tee", kus varjutus oli nähtav oma takistusteta, algas Oregonist USA loodeosas ja ulatus edelasse läbi mitme osariigi, jõudes lõpuks Mehhiko laheni. Selle raja keskmes olevatel vaatlejatel oli võimalus näha varjutust umbes 4.5 minutit, samal ajal kui selle äärealadel oli vaid mõni sekund kestev põgus pilguheit.

EPIC instrument on vaid üks vaatlustööriistadest Deep Space Climate Observatory's, mis asub Lagrange'i punktis 1 – Maa ja Päikese vahelises orbiidis. See kosmoseilmajaam jälgib päikesetuule ja kosmoseilma muutusi, andes üliolulise varajase hoiatuse geomagnetilistest tormidest, mis võivad potentsiaalselt häirida elektrivõrke, satelliite ja sidesüsteeme.

See rõngakujuline päikesevarjutus oli tõeliselt tähelepanuväärne sündmus, mis võimaldas inimestel kogu Põhja-Ameerikas imetleda kosmose imesid. Nii maapinnast kui ka kosmosest kogutud fotod ja andmed annavad väärtuslikku teavet taevakehade joondumisest ja aitavad mõista kosmoseilma.

