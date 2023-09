Läbimurre elundite siirdamisel: sea sees kasvatatud humaniseeritud neer

Teadlased on saavutanud suure läbimurde siirdamiseks saadaolevate elundite tõsise puuduse lahendamisel. Teadlased on esimest korda edukalt sea sees humaniseeritud neeru kasvatanud. Teadusajakirjas Cell Stem Cell avaldatud uuring hõlmas inimese ja sea kimäärsete embrüote väljatöötamist, mis sisaldasid nii inimese kui sea rakke.

Pärast nende embrüote siirdamist surrogaatemadele arenesid neerud ja nende struktuur oli 28 päeva pärast normaalne. Juhtteadlane Liangxue Lai väitis, et inimrakud domineerivad ja moodustasid 60–70% kõigist humaniseeritud neeru rakkudest. See areng on märkimisväärne, kuna varasemad katsed sigadel inimorganeid kasvatada on olnud ebaõnnestunud.

Sead on ideaalne kandidaat inimorganite kasvatamiseks nende füsioloogia, elundi suuruse ja embrüonaalse arengu sarnasuste tõttu. Inimese neer on üks enim siirdatud organeid maailmas ja see ilmub ka embrüogeneesi alguses. Praegu ootab ainuüksi USA-s siirdamist 88,500 XNUMX inimest.

Uuringus osalenud teadlased muutsid siga geneetiliselt, et luua ruumi inimrakkudele kasvamiseks, võimaldades neil ellu jääda keskkonnas, mis ei olnud nende loomulik. Selle muudatuse tegemiseks kulus viis aastat. Miguel Esteban, üks vanemuuringu autoreid, selgitas, et see läbimurre pakub atraktiivset alternatiivi siirdamiseks vajalike inimorganite puuduse ületamiseks.

Vaatamata nendele paljutõotavatele leidudele on sellel uuringul piiranguid. Degenereeruvate sigade embrüote osakaal oli kõrge ja selle põhjuste mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Arvesse tuleb võtta ka eetilisi probleeme seoses teiste põlvkondade, näiteks aju ja sugurakkude panusega. Lisaks võib sea päritolu vaskulaarsete rakkude olemasolu elundites põhjustada äratõukereaktsiooni.

Sellegipoolest sillutab see läbimurre teed funktsionaalsete inimese neerude loomisele vastsündinud sigade sees. See mitte ainult ei anna lootust elundipuuduse lahendamiseks, vaid avab ka uusi võimalusi regeneratiivseks meditsiiniks ja inimese neerude arengu uurimiseks.

Allikad: The Guardian, CNN