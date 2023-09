Väljasurnud Tasmaania tiigrist taastatud RNA, mis suurendab jõupingutusi väljasuremisuuringute alal

Teadlased on leidnud Tasmaania tiigrist, tuntud ka kui tülatsiinist pärit RNA-d, mida hoitakse Stockholmi muuseumis alates 1891. aastast. Kui iidsetelt loomadelt ja taimedelt on DNA-d eraldatud varemgi, siis see on esimene kord, kui RNA-d on õnnestunud. toibunud väljasurnud liigist. RNA, nagu DNA, on biomolekulaarne molekul, mis esineb kõigis elusrakkudes ja vastutab geneetilise teabe kandmise ja valkude sünteesimise eest. Võime ekstraheerida, järjestada ja analüüsida vana RNA-d võib potentsiaalselt aidata kaasa väljasurnud liikide taasloomisele ja aidata mõista varasemaid viiruspandeemiaid.

Tasmaania tiiger oli tippkiskja, kes kunagi rändas Austraalia mandril ja külgnevatel saartel. Inimeste saabumine Austraaliasse tõi selle liigi huku ja Euroopa kolonisaatorid 18. sajandil aitasid nende väljasuremisele veelgi kaasa. Tasmaania tiigri hukkumise uurimist peetakse üheks kõige paremini dokumenteeritud inimtegevusest tingitud väljasuremise juhtumiks.

Taastatud RNA annab ülevaate Tasmaania tiigri bioloogiast ja metaboolsest regulatsioonist enne selle väljasuremist. Väljasurnud liikide geenikomplementide ja geeniaktiivsuse mõistmine on nende taasloomisel ülioluline. Kuigi väljasurnud liikide elluäratamine elusate sugulaste geenide redigeerimise abil on endiselt skeptiline, julgustatakse nende väljasurnud loomade bioloogiat edasi uurima.

RNA taastumine Tasmaania tiigri säilmetest üllatas teadlasi, kuna RNA-d peetakse üldiselt DNA-st vähem stabiilseks ja arvati, et selle eluiga on lühike. Rootsi loodusloomuuseumi säilmete kuivanud seisukord, kus nahk, lihased ja luud olid säilinud, aitas tõenäoliselt kaasa RNA säilimisele.

See uurimus avab uusi võimalusi väljasuremise valdkonnas ja heidab valgust väljasurnud liikide bioloogiale. Kuigi väljasurnud liigi taasloomine on endiselt keeruline ülesanne, on nende geneetilise ülesehituse ja bioloogiliste protsesside mõistmine oluline kaitsealastes jõupingutustes ja varasematest väljasuremistest õppimisel.

Allikad:

- "RNA taastatud väljasurnud Tasmaania tiigrist" - Reuters

- "Mis on RNA?" – Riiklik Inimgenoomi Uurimise Instituut

- "Mis on DNA?" – Riiklik Inimgenoomi Uurimise Instituut