Päikesevarjutuse uus vaatenurk: ülevaated raadiovaatlustest

Kui enamik kalifornialasi nautis 14. oktoobril toimunud osalist päikesevarjutust, siis Owens Valley raadioobservatooriumi (OVRO) teadlased võtsid teistsuguse lähenemise. Kasutades oma täiustatud pika lainepikkusega massiivi (OVRO-LWA), jäädvustasid nad ainulaadse "raadiovarjutuse" pildi, mis heidab valgust päikesekroonile ja sellega seotud nähtustele.

Traditsiooniliselt vaadeldakse päikesevarjutust nähtava valguse kaudu, kuid OVRO-LWA mõõtis raadiolainepikkusi vahemikus 20–88 megahertsi (MHz), et luua varjutusest pilt erinevas elektromagnetilises spektris. Saadud pilt, mida saab näha allolevast videost, näitab Kuu asukohta punktiirjoontega ja nähtava päikese jäseme pidevate joontega. Märkimisväärne on see, et video jäädvustab ka päikese ionosfääri põhjustatud moonutusi, luues lainetuse, mis sarnaneb päikese vaatamisega läbi lainetava veepinna.

Raadiolained, mis ulatuvad pildil üle päikeseserva, kiirguvad selle kroonist, tekitades silmatorkava "tulerõnga" efekti isegi väljaspool täielikku rõngakujulist varjutust. See ainulaadne perspektiiv annab teadlastele võimaluse uurida päikese pikendatud kroonit enneolematu eraldusvõimega raadiolainepikkustel.

Päikese astrofüüsik ja New Jersey Tehnoloogiainstituudi (NJIT) dotsent Bin Chen, kes juhib OVRO-LWA päikeseuuringuid, rõhutas selle tähelepaneku olulisust. Kuu jäseme kui liikuva "noatera" kasutamise abil saab päikesekrooni efektiivset nurkeraldusvõimet oluliselt suurendada.

OVRO-LWA uuendus, mida toetab National Science Foundation, on võimaldanud teleskoobil vaadelda taevast kiiremini kui ükski teine ​​raadioteleskoop, mis töötab sagedustel alla 100 MHz. See võimas instrument võimaldab taevast pidevalt jälgida, pakkudes väärtuslikku ülevaadet erinevatest astronoomilistest nähtustest, sealhulgas lähedalasuvate tähtede koronaalsetest massidest, eksoplaneedi magnetismist ja varasest universumist.

Päikesevarjutuse raadiopiltide jäädvustamise võimega pakub OVRO-LWA värsket ja väärtuslikku vaatenurka meie lähimale tähele, avades uusi võimalusi teaduslikuks uurimiseks ja mõistmiseks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on pika lainepikkusega massiiv (LWA)?

Long Wavelength Array (LWA) on raadioteleskoop, mis on loodud taevaobjektide vaatlemiseks ja uurimiseks pikkadel lainepikkustel, mis ulatuvad kümnetest kuni sadade meetriteni. See on võimeline jäädvustama erinevate astronoomiliste allikate kiirgavaid raadiolaineid, pakkudes ainulaadset ülevaadet universumist.

Mis on päikese kroon?

Koroon on päikese atmosfääri äärepoolseim piirkond, mis ulatub miljoneid kilomeetreid kosmosesse. See koosneb äärmiselt kuumadest ioniseeritud gaasidest, mis muutuvad päikesevarjutuse ajal nähtavaks nõrga pärlmuttervalge kumana, mis ümbritseb tumenenud päikeseketast.

Miks on päikesevarjutuste raadiovaatlused olulised?

Varjutuste raadiovaatlused annavad teadlastele erineva vaatenurga päikese kroonile ja sellega seotud nähtustele. Uurides koroona raadiolainete emissiooni, saavad teadlased ülevaate selle dünaamikast, magnetväljadest ja muudest omadustest, mida traditsiooniliste nähtava valguse vaatluste abil pole lihtne jälgida. Need ainulaadsed vaatenurgad suurendavad meie arusaamist päikesest ja selle mõjust päikesesüsteemile.