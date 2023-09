Teadlased kasvatavad sea sees edukalt inimorganit

Teadlased on saavutanud meditsiiniuuringutes olulise verstaposti, kasvatades edukalt teise looma sees inimorganit. Ajakirjas Cell Stem Cell avaldatud murrangulises uuringus sisestasid teadlased inimese tüvirakke geneetiliselt muundatud seaembrüotesse. Kui need embrüod siirdati surrogaatemadele, tekkisid neil varajases staadiumis inimese neerud umbes 28 päeva jooksul.

Varasemad katsed sigadel inimorganeid kasvatada olid ebaõnnestunud, muutes selle saavutuse selles valdkonnas oluliseks edusammuks. Teadlased loodavad, et see tehnoloogia võib ühel päeval aidata lahendada siirdamiseks vajalike inimorganite puudust.

Neerud on elutähtsad organid, mis vastutavad vere filtreerimise ning jääkainete ja liigse vee eemaldamise eest kehast. Neid siirdatakse tavaliselt, kuid nõudlus neerude järele ületab tunduvalt pakkumise. Näiteks 2020. aastal oli USA-s neerusiirdamise ootenimekirjas umbes 100,000 23,000 inimest, kuid selle said ainult XNUMX XNUMX inimest.

Üks võimalik lahendus elundite puudusele on integreerida indutseeritud pluripotentsed tüvirakud (iPSC-d), mis võivad areneda mis tahes tüüpi rakkudeks, teiste imetajate embrüotesse. Sead on selle protsessi jaoks eriti paljutõotav valik, kuna nende elundid on sarnased inimese elunditega ja nende embrüo areng on võrreldav. Raskused tekivad aga seetõttu, et embrüo searakud kipuvad inimese rakke üle konkureerima ning neil on erinevad toitumis- ja keemilised nõuded.

Selles uuringus ületasid teadlased need väljakutsed, kasutades CRISPR-tehnoloogiat, et keelata sigade embrüote neerude arengu eest vastutavad spetsiifilised geenid. See võimaldas inimese iPSC-del täita tühimiku neerude arengus. Meeskond manipuleeris ka inimese iPSC-sid, et need sobiksid searakkude arengufaasiga, suurendades integratsiooni.

Teadlased siirdasid 1,820 segatud embrüot 13 surrogaatemale ja katkestasid raseduse umbes kuu aega hiljem, et embrüod eraldada. Neist viis embrüot sisaldasid varases staadiumis neere, mis koosnesid 50–60% inimese rakkudest, mis olid selle arenguetapi jaoks struktuurselt normaalsed. Oluline on see, et inimrakud esinesid peamiselt neerudes ja ei ilmunud teistesse kudedesse, mis võiksid tekitada eetilisi probleeme.

Kuigi see tehnoloogia on inimorganite siirdamiseks veel kaugel, avab see uusi võimalusi inimese elundite arengu ja arenguhaiguste uurimiseks. Lisaks immuunsüsteemi äratõukereaktsiooni probleemi lahendamisele ja tõhususe parandamisele on selle tehnoloogia edendamiseks vaja täiendavaid uuringuid.

Üldiselt on see murranguline uuring märkimisväärne samm edasi, pakkudes lootust elundite siirdamise edaspidiseks edusammuks ja meie arusaamaks inimelundite arengust.

Allikad:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023