Inimeste kosmosereiside tulevik: USA orbitaallendude hüppeline ootus 2024. aastaks

Kuigi kosmosesüstiku programmi hiilgeajad võivad jääda minevikku, on inimeste kosmosesse saatmine taas tõusuteel. Hiljutiste prognooside kohaselt võib 2024. aasta olla märkimisväärne verstapost USA-s asuvate orbitaalsaatmiste ajaloos, kus on viimase 15 aasta suurim meeskonnaliikmete arv.

Kennedy kosmosekeskus ja Cape Canaverali kosmosejõudude jaam korraldavad kokku seitse missiooni, mille eesmärk on saata orbiidile 26 inimest. See aktiivsuse kasv tõotab ületada 2009. aasta saavutusi, mil toimus viis süstikut, millel oli kokku 35 astronauti.

Nende eelseisvate käivitamiste ootused on käegakatsutavad. Need mitte ainult ei tähenda uuendatud pühendumust inimeste kosmoseuuringutele, vaid kuulutavad ka uut koostöö ja innovatsiooni ajastut. Seekord ei keskenduta aga ainult valitsuse juhitud missioonidele. Selle asemel mängivad eraettevõtted selle taastumise eestvedamisel keskset rolli.

Viimastel aastatel on kosmoseuuringute maastikku revolutsiooniliselt muutnud äriliste kosmoselennufirmade, nagu SpaceX ja Blue Origin, esilekerkimine. Need ettevõtted on toonud valdkonda värskeid ideid, tipptehnoloogiaid ja suurendanud efektiivsust. Oma ambitsioonikate plaanidega, nagu SpaceXi kosmoseaparaat Crew Dragon ja Blue Origin New Shepard, näevad nad ette tulevikku, kus kosmosereisid muutuvad ligipääsetavamaks ja tavalisemaks.

Põnevuse kasvades tekib aga palju küsimusi. Millised on inimeste kosmoselendudega kaasnevad riskid? Kuidas on kulu võrreldav mehitamata missioonidega? Kas sellel on pikaajalisi mõjusid kosmoseturismile? Nende ja muude päringute lahendamiseks oleme koostanud inimeste kosmosereiside tuleviku kohta korduma kippuvate küsimuste loendi.

K: Millised on inimeste kosmoselendudega seotud peamised riskid?

V: Kuigi tehnoloogia ja ohutusprotokollide vallas on tehtud olulisi edusamme, kaasnevad inimeste kosmoselendudega endiselt omased riskid, nagu kokkupuude kiirgusega, füsioloogilised muutused mikrogravitatsioonis ja kosmoseaparaadi talitlushäirete potentsiaal.

K: Kuidas on inimeste kosmoselendude maksumus võrreldes mehitamata missioonidega?

V: Inimeste kosmoselendude missioonid on tunduvalt kallimad kui mehitamata missioonid tänu lisanõuetele elu tagamise süsteemidele, meeskonna väljaõppele ning astronautide ohutuse ja heaolu tagamisele kogu reisi vältel.

K: Millised on kosmoseturismi võimalikud pikaajalised tagajärjed?

V: Kosmoseturism võib avada uusi võimalusi kosmoseuuringuteks, teadusuuringuteks ja ärivõimalusteks. Siiski tuleb hoolikalt kaaluda selle tärkava tööstusega seotud keskkonnamõju, taevakehade säilimist ja eetilisi kaalutlusi.

Kui algab pöördloendus aastani 2024, paistab inimeste kosmosereiside tulevik helgem kui kunagi varem. Suurenenud käivitamiste arvu ning valitsuse ja eraalgatuste mitmekesise kombinatsiooni tõttu ootame põnevusega järgmist peatükki oma kosmose uurimisel.

