Inimeste kosmoselendude maastik kogeb peagi olulist nihet – 2024. aasta on USA-s asuvate orbitaalsaatmiste jaoks murranguline aasta. Kokku seitsmel missioonil, mis peaksid startima Kennedy kosmosekeskusest ja Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast, on kavas saata orbiidile 26 astronauti. See on suurim meeskonnaga startide arv Kosmoserannikult alates 2009. aastast, mil toimus viis kosmosesüstiku starti 35 astronaudiga pardal. Lisaks, kui kõik läheb plaanipäraselt, toimub 2024. aastal enim mehitatud starte alates 1997. aastast, mil toimus kaheksa kosmosesüstiku missiooni.

SpaceX on mänginud otsustavat rolli USA-s asuvate inimeste kosmoselendude elavdamisel alates kosmosesüstiku programmi lõppemisest. Ettevõtte edukas lendu Crew Dragon Endeavour 2020. aasta mais, mis viis NASA astronaudid Rahvusvahelisse Kosmosejaama (ISS), sillutas teed uuele kommertskosmoselendude ajastule. Sellest ajast alates on SpaceX olnud ainus USA-s asuv inimeste kanderakett, mis on täitnud nii NASA Commercial Crew programmi missioone kui ka eraettevõtmisi ISS-i ja orbitaallende.

2024. aastasse vaadates on silmapiiril veelgi põnevamad väljavaated. SpaceX plaanib rekordiliselt viit missiooni, sealhulgas Axiom Space 3 missiooni, mis hõlmab lühikest ISS-i külastust. Crew-8 missioon saadab neli asendusmeeskonnaliiget kosmosejaama kuueks kuuks viibima. Veelgi enam, oodatakse NASA Artemise programmi esimest meeskonnalendu, mis hõlmab Orioni kosmoseaparaati, kui ka Boeingi CST-100 Starlineri kauaoodatud meeskonnaga katselendu.

Need arengud tähistavad kosmoseuuringute kriitilist pöördepunkti, kuna väljale tuleb rohkem mängijaid. Lisaks Venemaa ja Hiina käimasolevatele meeskonnaga missioonidele teevad suborbitaalses lennus edusamme ka eraettevõtted, nagu Virgin Galactic ja Blue Origin. Kosmosele juurdepääsu võimaluste laienemine ei too kasu mitte ainult väljakujunenud suurriikidele, vaid hõlbustab ka ülemaailmset koostööd, kuna valitsused püüavad edendada oma astronautide programme.

Kuna ootame innukalt inimeste kosmoselendude tulevikku, näitab rekordarv USA-s 2024. aasta startide arvu meie tehtud uskumatuid edusamme ja annab märku uuest kosmoseuuringute ja avastamise ajastust.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kui palju USA-s asuvaid orbitaalheiteid on oodata 2024. aastal?

2024. aastaks on kavas seitse missiooni Kennedy kosmosekeskusest ja Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast, mis saadavad orbiidile 26 astronauti.

2. Kuidas see on võrreldes eelmiste aastatega?

2024. aastaks kavandatud stardid on suurim meeskonnaga startide arv Kosmoserannikult alates 2009. aastast. See on ka kõige rohkem meeskonnaga starte alates 1997. aastast.

3. Milline ettevõte on peamine USA-s asuv inimeste käivitaja?

SpaceX on olnud peamine USA-s asuv inimeste kanderakett alates 2020. aasta maist, pärast kosmosesüstiku programmi lõpetamist.

4. Milliseid arenguid võib veel 2024. aastal oodata?

Lisaks SpaceX-i missioonidele võis 2024. aastal näha NASA Artemise programmi ja Boeingi CST-100 Starlineri esimest meeskonnalendu. Need verstapostid tähistavad erinevaid võimalusi kosmoseuuringuteks ja koostööks.

5. Kuidas need edusammud mõjutavad inimeste kosmoselendude tulevikku?

Suurenenud startide arv ja erinevate osalejate kaasamine selles valdkonnas viitavad uuele kosmoseuuringute ajastule, mis võimaldab rohkematel riikidel ja organisatsioonidel liikuda Maa piiridest kaugemale ja aidata kaasa meie arusaamisele universumist.