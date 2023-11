Loodusliku süsiniku sidumise parandamine: õhukvaliteedi roll

By

Carnegie teadusinstituudi juhitud uurimisrühma poolt läbi viidud uus uuring näitas, kuidas õhusaaste mõjutab taimede võimet eemaldada fotosünteesi abil atmosfäärist süsinikdioksiidi. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud leiud rõhutavad tahkete osakeste saaste olulist mõju ökosüsteemi tootlikkusele ja toovad esile õhukvaliteedi paranemise võimalikud eelised.

Taimed mängivad fotosünteesi kaudu otsustavat rolli kliimamuutuste leevendamisel. Muutes päikesevalguse keemiliseks energiaks, neelavad nad õhust süsihappegaasi ja säilitavad selle bioloogilise ainena. Kuid aerosooliosakesed, mida toodavad inimtegevused, nagu pendelränne ja fossiilkütuste põletamine, võivad seda elutähtsat protsessi vähendada. Need osakesed ei põhjusta mitte ainult halba õhukvaliteeti ja inimeste terviseprobleeme, vaid hajutavad või neelavad päikesevalgust sarnaselt varjus viibimisele, takistades taimede kasvu.

Satelliidimõõtmisi kasutades täheldasid teadlased seost fotosünteesi aktiivsuse ja aerosoolsaaste vahel. Nad avastasid, et taimed koguvad rohkem süsinikku nädalavahetustel ja COVID-19 tõkestamise ajal, kui tööstustoodang väheneb ja pendelränne on piiratud. See viitab sellele, et tahkete osakeste saaste vähendamine nädala jooksul võib potentsiaalselt suurendada taimede looduslikku süsiniku sidumist.

Säilitades nädalavahetustel fotosünteesi aktiivsust, võib hinnanguliselt igal aastal atmosfäärist eemaldada 40–60 megatonni süsinikdioksiidi. Lisaks võib see saaste vähendamine suurendada põllumajanduse tootlikkust ilma täiendava maa vajaduseta. Need leiud avaldavad märkimisväärset poliitilist mõju valitsustele, mille eesmärk on vähendada süsinikureostust ja täita kliimaeesmärke.

Uuringu ülevaated fotosünteesi aktiivsuse iganädalasest tsüklist ja selle seostest aerosoolsaastega annavad värske vaate õhukvaliteedi tähtsusele loodusliku süsiniku sidumise parandamisel. Õhukvaliteedi parandamine ei too kasu mitte ainult inimeste tervisele, vaid aitab kaasa ka võitlusele kliimamuutuste vastu. See uurimus rõhutab vajadust jätkuvate jõupingutuste järele tahkete osakeste saaste piiramiseks ja säästvate tavade esikohale seadmiseks, et maksimeerida taimede potentsiaali süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisel.

KKK

1. Mis on fotosüntees?

Fotosüntees on protsess, mille käigus taimed muudavad päikesevalguse keemiliseks energiaks. Nad neelavad õhust süsinikdioksiidi ja kasutavad seda süsivesikute ja rasvade tootmiseks, vabastades samal ajal kõrvalsaadusena hapnikku.

2. Kuidas mõjutab õhusaaste fotosünteesi?

Õhusaaste, eriti aerosooliosakeste põhjustatud tahkete osakeste saaste, võib takistada fotosünteesi. Need osakesed võivad halvendada õhukvaliteeti, mõjutades negatiivselt taimede tervist ja vähendades nende võimet neelata päikesevalgust ja teostada tõhusat fotosünteesi.

3. Millised on parema õhukvaliteedi tagajärjed süsiniku sidumisele?

Parem õhukvaliteet võib suurendada taimede süsiniku sidumist. Tahkete osakeste saaste vähendamine nädala jooksul, mis on sarnane nädalavahetustel täheldatud tasemetele, võib hinnanguliselt igal aastal atmosfäärist eemaldada 40–60 megatonni süsinikdioksiidi, mis aitab võidelda kliimamuutustega.

4. Kuidas see uurimus aitab kaasa põllumajanduse jätkusuutlikkusele?

Aerosoolsaaste mõju mõistmine fotosünteesile annab väärtuslikku teavet põllumajanduse jätkusuutlikkuse kohta. Parema õhukvaliteedi prioriteediks seadmisega saab põllumajanduse tootlikkust tõsta ilma täiendava maa järele, mis on kooskõlas jõupingutustega süsiniku jalajälje vähendamiseks ja põllumajanduse heitkoguste vähendamiseks.