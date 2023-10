Uued ülevaated immuunsüsteemi valkudest ja võimalikest haiguste ravist

By

USC Michelsoni Convergent Bioscience'i keskuse Bridge Institute'i teadlased koostöös rahvusvaheliste töörühmadega on saavutanud märkimisväärseid edusamme teatud immuunsüsteemi valkude mõistmisel. Ajakirjas Cell avaldatud uuring keskendub komplemendi kaskaadile ja selle rollile meie immuunvastuses.

Komplemendikaskaad on sündmuste jada, mis aktiveeruvad, kui kehas tuvastatakse potentsiaalsed ohud. See protsess toodab valgu sõnumitoojaid C3a ja C5a, mis seejärel aktiveerivad rakkude spetsiifilised retseptorid, käivitades sisemised signaalid. Nende retseptorite, eriti C5aR1 mehhanismid on aga jäänud tabamatuks.

Krüoelektronmikroskoopia abil suutsid teadlased jäädvustada üksikasjalikke pilte nendest retseptoritest töös. Need pildid annavad ülevaate sellest, kuidas retseptorid interakteeruvad molekulidega, muudavad aktiveerimisel kuju ja edastavad signaale rakus.

Leiud võivad mõjutada ravimite väljatöötamist, mis on suunatud nendele retseptoritele mitmesuguste haiguste, sealhulgas COVID-19, reumatoidartriidi, neurodegeneratiivsete haiguste ja vähi raskete juhtumite raviks. See uuring annab põhjaliku ülevaate immuunsüsteemi olulisest retseptorite perekonnast ja paneb aluse tulevastele uuringutele, mille eesmärk on kasutada meie keha loomulikku kaitsevõimet.

Kuna ülemaailmne kogukond seisab jätkuvalt silmitsi haigustega, mis mõjutavad miljoneid inimesi, muutub meie immuunsüsteemi nüansside mõistmine üha olulisemaks. See uurimus aitab sellele arusaamisele kaasa ja avab potentsiaalsed võimalused uuenduslikeks ravivõimalusteks.

